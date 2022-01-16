Гамбия сыграет на своем поле с Мали в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 16:00 мск. Гамбия — Мали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гамбия

Эта команда стартовала на Кубке африканских наций с победы. Минимально была обыграна Мавритания.

Наверняка гамбийцы будут максимально мотивированы и на этот поединок. Пусть по именам состав команды смотрится не столь грозно.

Коэффициенты матча Гамбия — Мали 1 6.50 X 3.00 2 1.77 Ставка

Решающий мяч в той встрече записал на свой счет Абли Жалоу. Наверняка на лучшие качества форварда рассчитывают и в этой встрече.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Мали у Гамбии складываются неудачно. Из двух очных поединков команда не забила ни разу, в последней встрече уступив со счетом 4:0.

Мали

Сборная Мали также стартовала с минимальной виктории. Причем обыгран был один из фаворитов турнира Тунис.

Малийцы вполне способны побороться за выход в финал. Во всяком случае, победа над тунисцами заметно упростила задачу по выходу из группы.

Нет сомнений, что малийцы на матч изберут атакующую тактику. Тем паче, в неплохой форме находится Ибрахима Коне.

Мали имеет действующую победную серию из пяти матчей подряд. И вряд ли команда допустит недооценку соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.77, на ничью за 3.05, а на Гамбию — за 6.20.

Гамбийцев в этом матче вполне устроит даже ничья.

Сборная Мали проводит отличный отрезок , выиграв пять последних поединков.

Малийцы смотрятся банально сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора Мали -0.75 с коэффициентом 2.01.