Гамбия
Эта команда стартовала на Кубке африканских наций с победы. Минимально была обыграна Мавритания.
Наверняка гамбийцы будут максимально мотивированы и на этот поединок. Пусть по именам состав команды смотрится не столь грозно.
Коэффициенты матча Гамбия — Мали
Решающий мяч в той встрече записал на свой счет Абли Жалоу. Наверняка на лучшие качества форварда рассчитывают и в этой встрече.
Матчи с Мали у Гамбии складываются неудачно. Из двух очных поединков команда не забила ни разу, в последней встрече уступив со счетом 4:0.
Мали
Сборная Мали также стартовала с минимальной виктории. Причем обыгран был один из фаворитов турнира Тунис.
Малийцы вполне способны побороться за выход в финал. Во всяком случае, победа над тунисцами заметно упростила задачу по выходу из группы.
Нет сомнений, что малийцы на матч изберут атакующую тактику. Тем паче, в неплохой форме находится Ибрахима Коне.
Мали имеет действующую победную серию из пяти матчей подряд. И вряд ли команда допустит недооценку соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.77, на ничью за 3.05, а на Гамбию — за 6.20.
Гамбийцев в этом матче вполне устроит даже ничья.
Сборная
Малийцы смотрятся банально сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора Мали -0.75 с коэффициентом 2.01.