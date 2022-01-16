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    Мали снова победит?

    Гамбия — Мали. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок африканских наций, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гамбия — Мали
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    Лассана Кулибали
    Гамбия сыграет на своем поле с Мали в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 16 января, начало — в 16:00 мск. Гамбия — Мали: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа F 16 Января 2022 года
    Гамбия
  • Банжул
    •  Гамбия 16:00 Мали Мали
  • Бамако
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    Гамбия

    Эта команда стартовала на Кубке африканских наций с победы. Минимально была обыграна Мавритания.

    Наверняка гамбийцы будут максимально мотивированы и на этот поединок. Пусть по именам состав команды смотрится не столь грозно.

    Коэффициенты матча Гамбия — Мали

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 1.77
  • Ставка
    •

    Решающий мяч в той встрече записал на свой счет Абли Жалоу. Наверняка на лучшие качества форварда рассчитывают и в этой встрече.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Мали у Гамбии складываются неудачно. Из двух очных поединков команда не забила ни разу, в последней встрече уступив со счетом 4:0.

    Мали

    Сборная Мали также стартовала с минимальной виктории. Причем обыгран был один из фаворитов турнира Тунис.

    Малийцы вполне способны побороться за выход в финал. Во всяком случае, победа над тунисцами заметно упростила задачу по выходу из группы.

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    • Нет сомнений, что малийцы на матч изберут атакующую тактику. Тем паче, в неплохой форме находится Ибрахима Коне.

    Мали имеет действующую победную серию из пяти матчей подряд. И вряд ли команда допустит недооценку соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Мали за 1.77, на ничью за 3.05, а на Гамбию — за 6.20.

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    Гамбийцев в этом матче вполне устроит даже ничья.

    Сборная Мали проводит отличный отрезок, выиграв пять последних поединков.

    Малийцы смотрятся банально сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора Мали -0.75 с коэффициентом 2.01.

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    Гамбия — Мали: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Мали снова победит?
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