«Утрехт» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 16 января, начало — в 14:15 мск. «Утрехт» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Утрехт»

«Утрехт» сейчас пребывает на 7 месте. Правда, потенциал у команды, все же, более высокий.

В предыдущем туре «Утрехт» добыл один зачетный балл. Дома команда не смогла одолеть «Твенте» (1:1).

Коэффициенты матча Утрехт — Аякс 1 6.60 X 4.80 2 1.45 Ставка

Более того, «Утрехт» не выигрывает еще с конца ноября. Что говорить, если лучшим снайпером команды является хавбек Барт Рамселар, забивший 6 мячей.

Все прогнозы на футбол

С «Аяксом» команда в последнее время бьется достойно. Например, в первом круге нынешнего чемпионата «Утрехт» минимально обыграл амстердамцев.

«Аякс»

Амстердамцы надеются быстро догнать ПСВ. Отставание от традиционного соперника минимальное, но кроме своих побед нужно ждать осечки от конкурента.

У «Аякса» просто образцовые тылы! В 18 сыгранных матчах команда пропустила в свои ворота всего 4 (!) мяча.

К слову, в минувшем туре «Аякс» показал себя с наилучшей стороны. Пять безответных мячей в ворота «Фортуны» лишь подтверждают намерения клуба стать чемпионом.

Главной потерей амстердамцев является Себастьен Аллер. Автор 12 мячей в чемпионате уехал на Кубок африканских наций.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.46, на ничью за 4.94, а на «Утрехт» — за 6.25.

«Утрехт» давно не выигрывал в чемпионате.

«Аякс» пытается догнать лидера, и не должен допустить осечки .

Даже без Аллера «Аякс» наверняка уверенно одолеет хозяев. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.18.