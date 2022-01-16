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    «Аякс» уверенно обыграет «Утрехт»?

    «Утрехт» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Эредивизия, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Аякс»
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    Эдсон Альварес
    «Утрехт» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 16 января, начало — в 14:15 мск. «Утрехт» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 16 Января 2022 года
    Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Утрехт 14:15 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Утрехт»

    «Утрехт» сейчас пребывает на 7 месте. Правда, потенциал у команды, все же, более высокий.

    В предыдущем туре «Утрехт» добыл один зачетный балл. Дома команда не смогла одолеть «Твенте» (1:1).

    Коэффициенты матча Утрехт — Аякс

  • 1
  • 6.60
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    Более того, «Утрехт» не выигрывает еще с конца ноября. Что говорить, если лучшим снайпером команды является хавбек Барт Рамселар, забивший 6 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    С «Аяксом» команда в последнее время бьется достойно. Например, в первом круге нынешнего чемпионата «Утрехт» минимально обыграл амстердамцев.

    «Аякс»

    Амстердамцы надеются быстро догнать ПСВ. Отставание от традиционного соперника минимальное, но кроме своих побед нужно ждать осечки от конкурента.

    У «Аякса» просто образцовые тылы! В 18 сыгранных матчах команда пропустила в свои ворота всего 4 (!) мяча.

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  • 13/01/2022

    • К слову, в минувшем туре «Аякс» показал себя с наилучшей стороны. Пять безответных мячей в ворота «Фортуны» лишь подтверждают намерения клуба стать чемпионом.

    Главной потерей амстердамцев является Себастьен Аллер. Автор 12 мячей в чемпионате уехал на Кубок африканских наций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.46, на ничью за 4.94, а на «Утрехт» — за 6.25.

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    «Утрехт» давно не выигрывал в чемпионате.

    «Аякс» пытается догнать лидера, и не должен допустить осечки.

    Даже без Аллера «Аякс» наверняка уверенно одолеет хозяев. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Утрехт» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» уверенно обыграет «Утрехт»?
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