«Утрехт»
«Утрехт» сейчас пребывает на 7 месте. Правда, потенциал у команды, все же, более высокий.
В предыдущем туре «Утрехт» добыл один зачетный балл. Дома команда не смогла одолеть «Твенте» (1:1).
Коэффициенты матча Утрехт — Аякс
Более того, «Утрехт» не выигрывает еще с конца ноября. Что говорить, если лучшим снайпером команды является хавбек Барт Рамселар, забивший 6 мячей.
С «Аяксом» команда в последнее время бьется достойно. Например, в первом круге нынешнего чемпионата «Утрехт» минимально обыграл амстердамцев.
«Аякс»
Амстердамцы надеются быстро догнать ПСВ. Отставание от традиционного соперника минимальное, но кроме своих побед нужно ждать осечки от конкурента.
У «Аякса» просто образцовые тылы! В 18 сыгранных матчах команда пропустила в свои ворота всего 4 (!) мяча.
К слову, в минувшем туре «Аякс» показал себя с наилучшей стороны. Пять безответных мячей в ворота «Фортуны» лишь подтверждают намерения клуба стать чемпионом.
Главной потерей амстердамцев является Себастьен Аллер. Автор 12 мячей в чемпионате уехал на Кубок африканских наций.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.46, на ничью за 4.94, а на «Утрехт» — за 6.25.
«Утрехт» давно не выигрывал в чемпионате.
«Аякс» пытается догнать лидера, и
Даже без Аллера «Аякс» наверняка уверенно одолеет хозяев. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.18.