Нигерия сыграет на своем поле с Судана в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 15 января, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нигерии

«Суперорлы» стартовали на турнире с победы. Поединок с Египтом (1:0) получился интересным, и все в нем решил точный удар Келети Ихеаначо.

Матч с Суданом будет для сборной Нигерии определяющим. Никакой недооценки соперника не будет при таком-то шансе досрочно попасть в плей-офф.

Коэффициенты матча Нигерия — Судан 1 1.20 X 5.90 2 17.00 Ставка

Наверняка нигерийцы будут максимально мотивированы на этот поединок. Да и по именам состав у команды смотрится уж очень грозно.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Суданом у нигерийцев складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «суперорлы» добыли четыре виктории при одном поражении.

Сборная Судана

Судан стартовал относительно неудачно. Поединок против Гвинеи-Бисау завершился унылой сухой ничьей.

Причем сборная Судана в том матче выглядело блекло. Что уж говорить о шансах команды в матче с одним из фаворитов Кубка африканских наций?!

Нет сомнений, что суданцы на матч изберут сугубо оборонительную тактику. Тем паче, в двух своих последних матчах команда не пропускала.

Судан не побеждает с конца августа. Безусловно, такая диспозиция серьезно негативно влияет на психологию игроков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нигерию за 1.20, на ничью за 6.05, а на Судан — за 17.00.

Нигерийцы должны воспользоваться проблемами Эфиопии в обороне.

Сборная Судана уже почти полгода не знает радости побед .

Атака нигерийцев способна дать серьезную голевую отдачу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.