Сборная Нигерии
«Суперорлы» стартовали на турнире с победы. Поединок с Египтом (1:0) получился интересным, и все в нем решил точный удар Келети Ихеаначо.
Матч с Суданом будет для сборной Нигерии определяющим. Никакой недооценки соперника не будет при таком-то шансе досрочно попасть в плей-офф.
Коэффициенты матча Нигерия — Судан
Наверняка нигерийцы будут максимально мотивированы на этот поединок. Да и по именам состав у команды смотрится уж очень грозно.
Матчи с Суданом у нигерийцев складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «суперорлы» добыли четыре виктории при одном поражении.
Сборная Судана
Судан стартовал относительно неудачно. Поединок против Гвинеи-Бисау завершился унылой сухой ничьей.
Причем сборная Судана в том матче выглядело блекло. Что уж говорить о шансах команды в матче с одним из фаворитов Кубка африканских наций?!
Нет сомнений, что суданцы на матч изберут сугубо оборонительную тактику. Тем паче, в двух своих последних матчах команда не пропускала.
Судан не побеждает с конца августа. Безусловно, такая диспозиция серьезно негативно влияет на психологию игроков.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нигерию за 1.20, на ничью за 6.05, а на Судан — за 17.00.
Нигерийцы должны воспользоваться проблемами Эфиопии в обороне.
Сборная Судана
Атака нигерийцев способна дать серьезную голевую отдачу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.