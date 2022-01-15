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    Нигерия обеспечит результативность?

    Нигерия — Судан. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок африканских наций, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Судан
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    Самуэль Чуквуезе
    Нигерия сыграет на своем поле с Судана в рамках 2-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 15 января, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа D 15 Января 2022 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 19:00 Судан Судан
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    Сборная Нигерии

    «Суперорлы» стартовали на турнире с победы. Поединок с Египтом (1:0) получился интересным, и все в нем решил точный удар Келети Ихеаначо.

    Матч с Суданом будет для сборной Нигерии определяющим. Никакой недооценки соперника не будет при таком-то шансе досрочно попасть в плей-офф.

    Коэффициенты матча Нигерия — Судан

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 17.00
  • Ставка
    •

    Наверняка нигерийцы будут максимально мотивированы на этот поединок. Да и по именам состав у команды смотрится уж очень грозно.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Суданом у нигерийцев складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «суперорлы» добыли четыре виктории при одном поражении.

    Сборная Судана

    Судан стартовал относительно неудачно. Поединок против Гвинеи-Бисау завершился унылой сухой ничьей.

    Причем сборная Судана в том матче выглядело блекло. Что уж говорить о шансах команды в матче с одним из фаворитов Кубка африканских наций?!

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    • Нет сомнений, что суданцы на матч изберут сугубо оборонительную тактику. Тем паче, в двух своих последних матчах команда не пропускала.

    Судан не побеждает с конца августа. Безусловно, такая диспозиция серьезно негативно влияет на психологию игроков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нигерию за 1.20, на ничью за 6.05, а на Судан — за 17.00.

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    Нигерийцы должны воспользоваться проблемами Эфиопии в обороне.

    Сборная Судана уже почти полгода не знает радости побед.

    Атака нигерийцев способна дать серьезную голевую отдачу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.

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    Нигерия — Судан: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Нигерия обеспечит результативность?
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