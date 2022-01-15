В матче 19 тура немецкой Бундеслиги состоится встреча менхенгладбахской «Боруссии» и «Байера». Игра запланирована на 15 января 20:30 мск. «Боруссия» М — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Жеребята» идут на 12 позиции в турнирной таблице Бундеслиги с 22 очками на счету, которые они набрали за 18 матчей нынешнего сезона чемпионата.

В прошлом туре «Боруссия» выдала хороший результат, обыграв «Баварию» со счетом 2:1. Пропустив первыми, хозяева собрались и в первом же тайме забили два раза подряд. Победный мяч в свой актив записал Штефан Лайнер.

Коэффициенты матча Боруссия М — Байер 1 2.64 X 3.87 2 2.55 Ставка!

Ранее менхенгладбахцы сыграли вничью с «Хоффенхаймом»(1:1), причем они могли и выиграть, но пропустили в добавленное время и упустили 2 очка. Помимо этого в декабре команда проиграла «Фрайбургу» 0:6, «Лейпцигу» 1:4 и «Айнтрахту» 2:3

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Что касается кадровых проблем, то они есть. В лазарете Денис Закария, Джо Скалли и Йонас Хофманн. Рами Бенсебаини находится в расположении сборной Алжира на Кубке Африки.

«Байер»

«Фармацевты» пока что входят в пятерку лучших команд турнирной таблицы, однако если их безвыигрышная серия продлится, то уже после этого тура они могут опустится ниже 5 строчки.

«Байер» не смог выиграть в последних четырех выступлениях, а с учетом Лиги Европы, безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. В чемпионате гости проиграли «Айнтрахту» 2:5 и «Фрайбургу» 1:2. С «Хоффенхаймом» и «Унионом» они сыграли вничью 2:2.

Отметим также, что «Байер» проиграл три выездных матча подряд, если учитывать все турниры, в которых он участвует в этом сезоне.

Эсекиэль Паласиос, Эдмонд Тапсоба, Юлиан Баумгартлингер, Чарлес Арангис и Надием Амири — игроки, которые пропустили прошлый матч.

Прогноз и ставка

На бумаге силы команд равны. Букмекеры выдали практически равные коэффициенты и различия незначительные — 2.60 против 2.55.

«Байеру» нужна победа, но ему будет непросто ее добыть. Обыграв «Баварию», «Боруссия» показала, что является очень опасным соперником, особенно в матчах топовыми оппонентами.

В таком случае можно воспользоваться ставкой с подстраховкой на «Боруссию», а именно взять вариант с форой (0) за 1.95.

От матча ждут голов. Последняя очная встреча команда завершилась при четырех забитых голах. К тому же в недавних поединках Бундеслиги с участием соперников забивалось по 4 и даже по 5 голов. Ставки на тотал больше 3.5 принимают с коэффициентом 2.14.