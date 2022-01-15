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    Матч «Боруссии» и «Байера» обещает быть интересным

    «Боруссия» М — «Байер». Прогноз (к. 1.95) и ставки на футбол, Бундеслига, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Байер»
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    Патрик Шик
    В матче 19 тура немецкой Бундеслиги состоится встреча менхенгладбахской «Боруссии» и «Байера». Игра запланирована на 15 января 20:30 мск. «Боруссия» М — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Боруссия» М

    «Жеребята» идут на 12 позиции в турнирной таблице Бундеслиги с 22 очками на счету, которые они набрали за 18 матчей нынешнего сезона чемпионата.

    В прошлом туре «Боруссия» выдала хороший результат, обыграв «Баварию» со счетом 2:1. Пропустив первыми, хозяева собрались и в первом же тайме забили два раза подряд. Победный мяч в свой актив записал Штефан Лайнер.

    Коэффициенты матча Боруссия М — Байер

  • 1
  • 2.64
  • X
  • 3.87
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    Ранее менхенгладбахцы сыграли вничью с «Хоффенхаймом»(1:1), причем они могли и выиграть, но пропустили в добавленное время и упустили 2 очка. Помимо этого в декабре команда проиграла «Фрайбургу» 0:6, «Лейпцигу» 1:4 и «Айнтрахту» 2:3

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Что касается кадровых проблем, то они есть. В лазарете Денис Закария, Джо Скалли и Йонас Хофманн. Рами Бенсебаини находится в расположении сборной Алжира на Кубке Африки.

    «Байер»

    «Фармацевты» пока что входят в пятерку лучших команд турнирной таблицы, однако если их безвыигрышная серия продлится, то уже после этого тура они могут опустится ниже 5 строчки.

    «Байер» не смог выиграть в последних четырех выступлениях, а с учетом Лиги Европы, безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. В чемпионате гости проиграли «Айнтрахту» 2:5 и «Фрайбургу» 1:2. С «Хоффенхаймом» и «Унионом» они сыграли вничью 2:2.

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    • Отметим также, что «Байер» проиграл три выездных матча подряд, если учитывать все турниры, в которых он участвует в этом сезоне.

    Эсекиэль Паласиос, Эдмонд Тапсоба, Юлиан Баумгартлингер, Чарлес Арангис и Надием Амири — игроки, которые пропустили прошлый матч.

    Прогноз и ставка

    На бумаге силы команд равны. Букмекеры выдали практически равные коэффициенты и различия незначительные — 2.60 против 2.55.

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    «Байеру» нужна победа, но ему будет непросто ее добыть. Обыграв «Баварию», «Боруссия» показала, что является очень опасным соперником, особенно в матчах топовыми оппонентами.

    В таком случае можно воспользоваться ставкой с подстраховкой на «Боруссию», а именно взять вариант с форой (0) за 1.95.

    От матча ждут голов. Последняя очная встреча команда завершилась при четырех забитых голах. К тому же в недавних поединках Бундеслиги с участием соперников забивалось по 4 и даже по 5 голов. Ставки на тотал больше 3.5 принимают с коэффициентом 2.14.

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    «Боруссия» М — «Байер»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Матч «Боруссии» и «Байера» обещает быть интересным
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