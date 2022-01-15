«Бенфика»
«Бенфика» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда набрала 40 очков и является самой забивной в чемпионате — 49 голов.
За последние 10 игр во всех турнирах «Бенфика» показывает хорошие результаты, в их активе: 1 ничья, 3 поражения и 6 побед.
Коэффициенты матча Бенфика — Морейренсе
В чемпионате Португалии несколько туров назад «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 7:1. После этого потерпела поражение на выезде от «Порту» (3:1). А в последнем туре чемпионата смогла реабилитироваться в матче с «Пасуш де Феррейра» обыграв их со счётом 2:0 на домашнем стадионе.
В Кубке Португалии «Бенфика» встречалась с «Порту» и так же потерпела от них поражение как и в чемпионате, только даже не забив — 3:0.
На поле не смогут выйти Роман Яремчук, Неманя Радонич, Пицци, Родриго Пиньо, Суалихо Мейте и Одиссеас Влаходимос.
«Морейренси»
«Морейренси» располагается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Португалии занимая 16-е место, в их активе всего 15 очков.
Последние 10 матчей во всех турнирах «Морейренси» провел очень нестабильно, таким образом у них имеется 2 ничьи, 5 поражений и 3 победы.
В чемпионате Португалии за последнее время команда немного реабилитировалась и за последние три тура проиграла только «Тонделе» со счётом 2:1. А вот в матчах с «Визелой» и «Эшторилом» смогла одержать победы с одинаковым счётом 1:0.
В кубке Португалии «Морейренси» встречался с «Мафрой» и одержал крупное поражение со счётом 3:1.
В этом матче команде не помогут Фримпонг и Сори Мане.
Прогноз и ставка
На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а победу «Морейренси» — за 14.50.
Прогноз — Встречаются фаворит и аутсайдер чемпионата Португалии. «Бенфике» сейчас очень нужно набирать очки, что бы бороться за чемпионство, а «Морейренси» как раз удобный соперник для этого. Поэтому без сомнений «Бенфика» одержит крупную победу.
Ставка — Победа «Бенфики» с форой (-2) за 1.93.