«Бенфика» на своём поле сыграет против «Морейренси» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 15 января, начало — 21:00 (мск). «Бенфика» — «Морейренси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда набрала 40 очков и является самой забивной в чемпионате — 49 голов.

За последние 10 игр во всех турнирах «Бенфика» показывает хорошие результаты, в их активе: 1 ничья, 3 поражения и 6 побед.

Коэффициенты матча Бенфика — Морейренсе 1 1.18 X 6.90 2 16.00 Ставка

В чемпионате Португалии несколько туров назад «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 7:1. После этого потерпела поражение на выезде от «Порту» (3:1). А в последнем туре чемпионата смогла реабилитироваться в матче с «Пасуш де Феррейра» обыграв их со счётом 2:0 на домашнем стадионе.

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В Кубке Португалии «Бенфика» встречалась с «Порту» и так же потерпела от них поражение как и в чемпионате, только даже не забив — 3:0.

На поле не смогут выйти Роман Яремчук, Неманя Радонич, Пицци, Родриго Пиньо, Суалихо Мейте и Одиссеас Влаходимос.

«Морейренси»

«Морейренси» располагается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Португалии занимая 16-е место, в их активе всего 15 очков.

Последние 10 матчей во всех турнирах «Морейренси» провел очень нестабильно, таким образом у них имеется 2 ничьи, 5 поражений и 3 победы.

В чемпионате Португалии за последнее время команда немного реабилитировалась и за последние три тура проиграла только «Тонделе» со счётом 2:1. А вот в матчах с «Визелой» и «Эшторилом» смогла одержать победы с одинаковым счётом 1:0.

В кубке Португалии «Морейренси» встречался с «Мафрой» и одержал крупное поражение со счётом 3:1.

В этом матче команде не помогут Фримпонг и Сори Мане.

Прогноз и ставка

На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а победу «Морейренси» — за 14.50.

Прогноз — Встречаются фаворит и аутсайдер чемпионата Португалии. «Бенфике» сейчас очень нужно набирать очки, что бы бороться за чемпионство, а «Морейренси» как раз удобный соперник для этого. Поэтому без сомнений «Бенфика» одержит крупную победу.

Ставка — Победа «Бенфики» с форой (-2) за 1.93.