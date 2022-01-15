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    Уверенная победа «Бенфики»

    «Бенфика» — «Морейренси». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Португалии, 15 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Морейренси»
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    Дарвин Нуньес
    «Бенфика» на своём поле сыграет против «Морейренси» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч состоится 15 января, начало — 21:00 (мск). «Бенфика» — «Морейренси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 15 Января 2022 года
    Бенфика
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    •  Бенфика 21:00 Морейренсе Морейренсе
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    «Бенфика»

    «Бенфика» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда набрала 40 очков и является самой забивной в чемпионате — 49 голов.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Бенфика» показывает хорошие результаты, в их активе: 1 ничья, 3 поражения и 6 побед.

    Коэффициенты матча Бенфика — Морейренсе

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
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    В чемпионате Португалии несколько туров назад «Бенфика» разгромила «Маритиму» со счётом 7:1. После этого потерпела поражение на выезде от «Порту» (3:1). А в последнем туре чемпионата смогла реабилитироваться в матче с «Пасуш де Феррейра» обыграв их со счётом 2:0 на домашнем стадионе.

    Все прогнозы на футбол

    В Кубке Португалии «Бенфика» встречалась с «Порту» и так же потерпела от них поражение как и в чемпионате, только даже не забив — 3:0.

    На поле не смогут выйти Роман Яремчук, Неманя Радонич, Пицци, Родриго Пиньо, Суалихо Мейте и Одиссеас Влаходимос.

    «Морейренси»

    «Морейренси» располагается в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Португалии занимая 16-е место, в их активе всего 15 очков.

    Последние 10 матчей во всех турнирах «Морейренси» провел очень нестабильно, таким образом у них имеется 2 ничьи, 5 поражений и 3 победы.

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    • В чемпионате Португалии за последнее время команда немного реабилитировалась и за последние три тура проиграла только «Тонделе» со счётом 2:1. А вот в матчах с «Визелой» и «Эшторилом» смогла одержать победы с одинаковым счётом 1:0.

    В кубке Португалии «Морейренси» встречался с «Мафрой» и одержал крупное поражение со счётом 3:1.

    В этом матче команде не помогут Фримпонг и Сори Мане.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бенфики» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 7.20, а победу «Морейренси» — за 14.50.

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    Прогноз — Встречаются фаворит и аутсайдер чемпионата Португалии. «Бенфике» сейчас очень нужно набирать очки, что бы бороться за чемпионство, а «Морейренси» как раз удобный соперник для этого. Поэтому без сомнений «Бенфика» одержит крупную победу.

    Ставка — Победа «Бенфики» с форой (-2) за 1.93.

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    «Бенфика» — «Морейренси»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Бенфики»
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