«Бешикташ» будет принимать «Газиантеп» в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет в Стамбуле 14 января. Начало — в 20:00 мск «Бешикташ» — «Газишехир Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» уже в новом году стал обладателем Суперкубка Турции. Стамбульский клуб сыграл вничью с «Антальяспором» в основное время (1:1), но победил по пенальти (4:2).

Перед этой игрой «Бешикташ» победил в матче Кубка Турции против «Алтая Измира» (1:0), а 9 января в чемпионате сыграл вничью с «Ризеспором» (2:2).

В таблице Суперлиги «Бешикташ» пока идет лишь на девятой позиции. В 20 турах команда смогла набрать 29 очков, от зоны еврокубков ее отделяет 4 очка.

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«Бешикташ» много забивает (32 гола), но и пропускает очень много — 30 мячей (только пять команд в лиге пропускают больше, а в первой десятке больше не пропускает никто).

«Газишехир Газиантеп»

«Газиантеп» не проигрывает в шести матчах подряд (4 победы и 1 ничья и 1 победа по пенальти). Эта серия включает в себя победу по пенальти над «Бурсаспором» в Кубке Турции (1:1 и 5:4).

В последних матчах чемпионата Турции «Газиантеп» обыграл «Ризеспор» (1:0) в гостях, а также «Фатих Карагюмрюк» (3:1 дома).

«Газиантеп» занимает седьмое место в таблице чемпионата Турции. У команды 31 очко в 20 матчах.

«Газиантеп» — единственная команда из верхней части таблицы, у которой нет положительной разницы мячей — 27 забито и 27 пропущено.

Прогноз и ставка

Победа «Бешикташа» оценивается коэффициентом 1,56, ничья — 4,54, а победа «Газиантепа» — 5,95.

Обе команды играют результативно, и очная встреча не должна стать исключением.

Прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 голов с коэффициентом 2,05.