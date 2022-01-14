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    «Бешикташ» сыграет результативно

    «Бешикташ» — «Газишехир Газиантеп». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, турецкая Суперлига, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Газишехир Газиантеп»
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    «Бешикташ» будет принимать «Газиантеп» в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет в Стамбуле 14 января. Начало — в 20:00 мск «Бешикташ» — «Газишехир Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» уже в новом году стал обладателем Суперкубка Турции. Стамбульский клуб сыграл вничью с «Антальяспором» в основное время (1:1), но победил по пенальти (4:2).

    Перед этой игрой «Бешикташ» победил в матче Кубка Турции против «Алтая Измира» (1:0), а 9 января в чемпионате сыграл вничью с «Ризеспором» (2:2).

    В таблице Суперлиги «Бешикташ» пока идет лишь на девятой позиции. В 20 турах команда смогла набрать 29 очков, от зоны еврокубков ее отделяет 4 очка.

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    «Бешикташ» много забивает (32 гола), но и пропускает очень много — 30 мячей (только пять команд в лиге пропускают больше, а в первой десятке больше не пропускает никто).

    «Газишехир Газиантеп»

    «Газиантеп» не проигрывает в шести матчах подряд (4 победы и 1 ничья и 1 победа по пенальти). Эта серия включает в себя победу по пенальти над «Бурсаспором» в Кубке Турции (1:1 и 5:4).

    В последних матчах чемпионата Турции «Газиантеп» обыграл «Ризеспор» (1:0) в гостях, а также «Фатих Карагюмрюк» (3:1 дома).

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    • «Газиантеп» занимает седьмое место в таблице чемпионата Турции. У команды 31 очко в 20 матчах.

    «Газиантеп» — единственная команда из верхней части таблицы, у которой нет положительной разницы мячей — 27 забито и 27 пропущено.

    Прогноз и ставка

    Победа «Бешикташа» оценивается коэффициентом 1,56, ничья — 4,54, а победа «Газиантепа» — 5,95.

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    Обе команды играют результативно, и очная встреча не должна стать исключением.

    Прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 голов с коэффициентом 2,05.

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    «Бешикташ» — «Газишехир Газиантеп»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» сыграет результативно
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