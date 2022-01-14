«Бешикташ»
«Бешикташ» уже в новом году стал обладателем Суперкубка Турции. Стамбульский клуб сыграл вничью с «Антальяспором» в основное время (1:1), но победил по пенальти (4:2).
Перед этой игрой «Бешикташ» победил в матче Кубка Турции против «Алтая Измира» (1:0), а 9 января в чемпионате сыграл вничью с «Ризеспором» (2:2).
В таблице Суперлиги «Бешикташ» пока идет лишь на девятой позиции. В 20 турах команда смогла набрать 29 очков, от зоны еврокубков ее отделяет 4 очка.
«Бешикташ» много забивает (32 гола), но и пропускает очень много — 30 мячей (только пять команд в лиге пропускают больше, а в первой десятке больше не пропускает никто).
«Газишехир Газиантеп»
«Газиантеп» не проигрывает в шести матчах подряд (4 победы и 1 ничья и 1 победа по пенальти). Эта серия включает в себя победу по пенальти над «Бурсаспором» в Кубке Турции (1:1 и 5:4).
В последних матчах чемпионата Турции «Газиантеп» обыграл «Ризеспор» (1:0) в гостях, а также «Фатих Карагюмрюк» (3:1 дома).
«Газиантеп» занимает седьмое место в таблице чемпионата Турции. У команды 31 очко в 20 матчах.
«Газиантеп» — единственная команда из верхней части таблицы, у которой нет положительной разницы мячей — 27 забито и 27 пропущено.
Прогноз и ставка
Победа «Бешикташа» оценивается коэффициентом 1,56, ничья — 4,54, а победа «Газиантепа» — 5,95.
Обе команды играют результативно, и очная встреча не должна стать исключением.
Прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 голов с коэффициентом 2,05.