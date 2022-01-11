«Эвертон» на своём поле сыграет против «Лестера» в рамках 18-го тура АПЛ. Матч состоится 11 января, начало — 23:00 (мск). «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги Англии, набрав 19 очков за 18 туров чемпионата.

Последние 10 игр «Эвертон» показывает очень плохие результаты: 7 раз команда проиграла, 2 раза сыграли в ничью и лишь 1 раз им удалось добыть победу.

«Эвертон» смог прервать свою безвыигрышную серию в матче с «Арсеналом» переиграв его на своём поле со счётом 2:1. После этого добыть победу им больше не удавалось. Сначала было поражение от «Кристал Пэлас» (3:1), после не смогли определить сильнейшего с «Челси» (1:1) и в прошлом туре проиграли «Брайтону» (2:3).

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На поле не выйдут Ришарлисон Андраде и Ерри Мина.

«Лестер»

«Лестер» располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей. На данный момент они набрали 25 очков.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лестер» показывал нестабильные результаты: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения у этой команды.

В Премьер-лиге Англии последний раз «Лестер» встречался с «Ливерпулем» на домашней арене и смог минимально его обыграть со счётом 1:0. А за тур до этого «лисы» ездили в гости к «Манчестер Сити» и в очень результативном поединке упустили победу, матч завершился со счётом 6:3.

У «Лестера» в заявку на матч не попали Джейми Варди, Патсон Дака, Джеймс Джастин, Нампали Менди, Роберто Перейра, Чаглар Сёюнджю, Уэсли Фофана и Джонни Эванс.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Лестера» — за 2.85.

Прогноз — Казалось бы встречаются явный фаворит и аутсайдер АПЛ, но нет, «Лестер» сейчас переживает не лучшие времена, пол команды не попадает в заявку на матч. А вот «Эвертону» наоборот нужно максимально постараться и воспользоваться положением «синих», что б забрать такие нужные для них 3 очка.

Ставка — Победа «Эвертона» за 2.50.