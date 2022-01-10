В 17-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» на своем поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Встреча состоится 10 января и начнется в 23:15 по мск. «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» нацелился в этом сезоне в еврокубки. На текущий момент коллектив идет на седьмой строке, отставая от пятой заветной позиции на два балла.

В данном первенстве клуб из города Барселуш по пять раз играл вничью и уступал, а также смог одержать шесть викторий. Забить ему удалось 23 мяча, пропустил же он на пять голов меньше.

За последние четыре игры чемпионата «петухи» раз проиграли, уступив дома 0:2 «Спортингу», и три поединка выиграли. Одна из побед была в прошлом туре в гостях над «Тонделой» — 3:0.

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В родных стенах «Жил Висенте» набрал только восемь баллов из 23 общих. Команда выиграла два раза, столько же встреч свела вничью и четыре раза проиграла.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» имеет аналогичные показатели, но уступает своему предстоящему противнику по разнице мячей.

«Завоеватели» за последние шесть игр чемпионата выиграли трижды при двух фиаско и одной мировой, которая была в минувшем туре первенства — дома с «Боавиштой» 1:1.

Вне родных стен «черно-белые» разжились всего девятью баллами из 23 общих. Они победили два раза, трижды играли вничью и столько же встреч проиграли.

В первом круге «Жил Висенте» обыграл «Виторию» в ее логове со счетом 4:2, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми выигрышами по 2:1.

Прогноз и ставка на «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 2.49.

На викторию «Витория Гимарайнш» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.40.

Шесть последних очных встреч данных клубов неизменно были верховыми. Однако сейчас ждем от них низов, так как оба коллектива должны быть нацелены на очки и понадежнее сыграть в обороне.