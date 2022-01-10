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    «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Португалии, 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш»
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    «Жил Висенте»
    В 17-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» на своем поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Встреча состоится 10 января и начнется в 23:15 по мск. «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 10 Января 2022 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 23:15 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
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    Коэффициенты на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» нацелился в этом сезоне в еврокубки. На текущий момент коллектив идет на седьмой строке, отставая от пятой заветной позиции на два балла.

    В данном первенстве клуб из города Барселуш по пять раз играл вничью и уступал, а также смог одержать шесть викторий. Забить ему удалось 23 мяча, пропустил же он на пять голов меньше.

    За последние четыре игры чемпионата «петухи» раз проиграли, уступив дома 0:2 «Спортингу», и три поединка выиграли. Одна из побед была в прошлом туре в гостях над «Тонделой» — 3:0.

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    В родных стенах «Жил Висенте» набрал только восемь баллов из 23 общих. Команда выиграла два раза, столько же встреч свела вничью и четыре раза проиграла.

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» имеет аналогичные показатели, но уступает своему предстоящему противнику по разнице мячей.

    «Завоеватели» за последние шесть игр чемпионата выиграли трижды при двух фиаско и одной мировой, которая была в минувшем туре первенства — дома с «Боавиштой» 1:1.

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    • Вне родных стен «черно-белые» разжились всего девятью баллами из 23 общих. Они победили два раза, трижды играли вничью и столько же встреч проиграли.

    В первом круге «Жил Висенте» обыграл «Виторию» в ее логове со счетом 4:2, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми выигрышами по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Витория Гимарайнш» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.40.

    Шесть последних очных встреч данных клубов неизменно были верховыми. Однако сейчас ждем от них низов, так как оба коллектива должны быть нацелены на очки и понадежнее сыграть в обороне.

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    «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Верховая тенденция прервется?
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