«Вильярреал» на своём поле сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 9 января, начало — 23:00 (мск). «Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. За последние 10 игр в их активе: 3 поражения и 7 побед во всех турнирах.

«Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, потерпев поражение в Хихоне от «Спортинга». Эта неудача была тем более неожиданной, что последние результаты команды Унаи Эмери вызывали лёгкое чувство зависти: шесть побед подряд с общим счётом 25:6.

Последние три тура в Примере «желтая субмарина» громила «Леванте» (5:0), «Алавес» (5:2) и «Реал Сосьедад» (1:3).

В этом матче на поле не выйдут Пако Алькасер, Франсис Коклен и Рубен Пенья.

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» замыкает ТОП-4 чемпионата Испании, набрав 32 очка. За последние 10 матчей во всех турнирах команда 5 раз праздновала победы и 5 раз терпела поражения.

В последнее время «Атлетико» показывал ужасные результаты в Примере. Четыре матча подряд «матрасники» уступали всем своим оппонентам — «Мальорке» (1:2), «Реал Мадриду» (2:0), «Севилье» (2:1) и «Гранаде» (2:1). Но в последнем туре чемпионата немного реабилитировались в матче с «Райо Вальекано» одержав победу со счётом 2:0.

В Кубке Испании «Атлетико» так же смог порадовать своих болельщиков разгромив «Райо Махадаонду» на выезде — 0:5. Но стоит учитывать, что «Райо» очень пострадал от пандемии и имел огромные проблемы с составом.

Команде не смогут помочь Антуан Гризманн и Стефан Савич.

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» можно поставить за 2.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико» — за 2.75.

Прогноз — Противостояние «Вильярреала» и «Атлетико» в историческом плане является достаточно упорным и однозначности здесь очень мало. Единственное, что можно заметить обе команды достаточно много забивают, но и пропускают, поэтому нас ждёт очень результативный поединок.

Ставка — Общий тотал матча больше 2.5 за 2.12.