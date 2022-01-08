Коэффициенты на матч Вест Бромвич — Брайтон энд Хоув Альбион
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется за возвращение в АПЛ, откуда клуб вылетел с позором.
В минувшем туре «Вест Бромвич» вновь разочаровал. Дома «дрозды» не сумели переиграть «Кардифф» (1:1).
Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. «Дроздам» не удается победить уже на протяжении трех последних матчей.
«Вест Бромвич» традиционно успешно играет с «чайками». К тому же в хорошей форме находится лидер атак хозяев Карлан Грант, забивший 9 мячей в чемпионате.
«Брайтон»
«Чайки» поднялись в середину турнирной таблицы АПЛ. От «Брайтона» снова ничего не ждут, и это идет в плюс ее результатам.
Правда, «Брайтон» крайне слабо выглядит в атаке. В 19 матчах чемпионата забито только 20 мячей при таком же количестве пропущенных.
Минувший тур команда провела блестяще. На выезде «чайки» склевали совсем непростого оппонента в виде «Эвертона» (2:3).
К слову, дубль в той встрече оформил Алексис Макаллистер. Этот хавбек в нынешнем сезоне проявляет себя достаточно ярко.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брайтон» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Вест Бромвич» — за 3.50.
«Вест Бромвич» отличается довольно крепкой обороной.
«Брайтон»
Фактор своего поля поможет «дроздам» добиться своего. Наши прогноз и ставка — Проход «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.20.