«Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Вест Бромвич» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется за возвращение в АПЛ, откуда клуб вылетел с позором.

В минувшем туре «Вест Бромвич» вновь разочаровал. Дома «дрозды» не сумели переиграть «Кардифф» (1:1).

Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. «Дроздам» не удается победить уже на протяжении трех последних матчей.

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«Вест Бромвич» традиционно успешно играет с «чайками». К тому же в хорошей форме находится лидер атак хозяев Карлан Грант, забивший 9 мячей в чемпионате.

«Брайтон»

«Чайки» поднялись в середину турнирной таблицы АПЛ. От «Брайтона» снова ничего не ждут, и это идет в плюс ее результатам.

Правда, «Брайтон» крайне слабо выглядит в атаке. В 19 матчах чемпионата забито только 20 мячей при таком же количестве пропущенных.

Минувший тур команда провела блестяще. На выезде «чайки» склевали совсем непростого оппонента в виде «Эвертона» (2:3).

К слову, дубль в той встрече оформил Алексис Макаллистер. Этот хавбек в нынешнем сезоне проявляет себя достаточно ярко.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брайтон» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Вест Бромвич» — за 3.50.

«Вест Бромвич» отличается довольно крепкой обороной.

«Брайтон» слишком много сил потратил в последних поединках АПЛ .

Фактор своего поля поможет «дроздам» добиться своего. Наши прогноз и ставка — Проход «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.20.