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    Дальше проследуют «дрозды»?

    «Вест Бромвич» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Брайтон»
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    Шейн Даффи
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Вест Бромвич» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч Вест Бромвич — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. При этом команда борется за возвращение в АПЛ, откуда клуб вылетел с позором.

    В минувшем туре «Вест Бромвич» вновь разочаровал. Дома «дрозды» не сумели переиграть «Кардифф» (1:1).

    Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. «Дроздам» не удается победить уже на протяжении трех последних матчей.

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    «Вест Бромвич» традиционно успешно играет с «чайками». К тому же в хорошей форме находится лидер атак хозяев Карлан Грант, забивший 9 мячей в чемпионате.

    «Брайтон»

    «Чайки» поднялись в середину турнирной таблицы АПЛ. От «Брайтона» снова ничего не ждут, и это идет в плюс ее результатам.

    Правда, «Брайтон» крайне слабо выглядит в атаке. В 19 матчах чемпионата забито только 20 мячей при таком же количестве пропущенных.

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  • Вчера

    • Минувший тур команда провела блестяще. На выезде «чайки» склевали совсем непростого оппонента в виде «Эвертона» (2:3).

    К слову, дубль в той встрече оформил Алексис Макаллистер. Этот хавбек в нынешнем сезоне проявляет себя достаточно ярко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брайтон» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Вест Бромвич» — за 3.50.

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    «Вест Бромвич» отличается довольно крепкой обороной.

    «Брайтон» слишком много сил потратил в последних поединках АПЛ.

    Фактор своего поля поможет «дроздам» добиться своего. Наши прогноз и ставка — Проход «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.20.

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    «Вест Бромвич» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Дальше проследуют «дрозды»?
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