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    Сможет ли «Реал Сосьедад» остановить «Сельту»?

    «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз (к. 2.79) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 8 января 2022 года

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    «Реал Сосьедад» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах Ла Лиги на своем поле
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 января в Сан-Себастьяне, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Января 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 18:15 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Сельта

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 19-ти туров, в которых набрал 30 очков.

    Ранее на этой неделе у басков был непростой матч против «Леганеса» (3:2) в Кубке Испании. Героем встречи стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль.

    Между тем, в Ла Лиге «Реал Сосьедад» забуксовал. В пяти предыдущих матчах клуб из Сан-Себастьяна набрал лишь одно очко. В первом матче этого года «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Алавесом», а перед этим было четыре поражения.

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    «Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы в четырех предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

    «Сельта»

    «Сельта» тем временем набрала в 19-ти матчах 23 очка и находится в таблице на 12-й строчке.

    В отличие от «Реал Сосьедада», команда Эдуардо Коудета не смогла продолжить борьбу в Кубке Испании, проигрв скромному «Атлетико Балеарес» (1:2).

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    • Зато в Ла Лиге у «Сельты» в десяти предыдущих матчах лишь два поражения. А в прошлое воскресенье клуб из Виго выиграл на выезде у «Бетиса». Оба гола забил Яго Аспас, который остается важнейшим игроком для «Сельты».

    И еще один интересный момент: «Сельта» ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах на выезде, набрав при этом 11 очков.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Сельты» — за 4.55.

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    Несмотря на то, что хозяева в последнее время не радовали своих болельщиков, надо обратить внимание на один факт. «Реал Сосьедад», как правило, очень удачно играет против «Сельты».

    Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Реал Сосьедада».

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.79.

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    «Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» остановить «Сельту»?
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