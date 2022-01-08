«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 января в Сан-Себастьяне, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 19-ти туров, в которых набрал 30 очков.

Ранее на этой неделе у басков был непростой матч против «Леганеса» (3:2) в Кубке Испании. Героем встречи стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль.

Между тем, в Ла Лиге «Реал Сосьедад» забуксовал. В пяти предыдущих матчах клуб из Сан-Себастьяна набрал лишь одно очко. В первом матче этого года «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Алавесом», а перед этим было четыре поражения.

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«Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы в четырех предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

«Сельта»

«Сельта» тем временем набрала в 19-ти матчах 23 очка и находится в таблице на 12-й строчке.

В отличие от «Реал Сосьедада», команда Эдуардо Коудета не смогла продолжить борьбу в Кубке Испании, проигрв скромному «Атлетико Балеарес» (1:2).

Зато в Ла Лиге у «Сельты» в десяти предыдущих матчах лишь два поражения. А в прошлое воскресенье клуб из Виго выиграл на выезде у «Бетиса». Оба гола забил Яго Аспас, который остается важнейшим игроком для «Сельты».

И еще один интересный момент: «Сельта» ни разу не проиграла в пяти предыдущих матчах на выезде, набрав при этом 11 очков.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Сельты» — за 4.55.

Несмотря на то, что хозяева в последнее время не радовали своих болельщиков, надо обратить внимание на один факт. «Реал Сосьедад», как правило, очень удачно играет против «Сельты».

Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Реал Сосьедада».

Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.79.