«Миллуолл» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 15:45 мск. «Миллуолл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

«Миллуолл» нынешний сезон проводит в привычном для себя Чемпионшипе. При этом команда является середняком лиги — 10 место на текущий момент.

В минувшем туре «Миллуолл» уступил. Причем поражение от «Бристоль Сити» получилось досадным (3:2).

Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. Победы чередуются с поражениями, зато Том Брэдшоу забил уже 7 голов.

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«Миллуолл» не побеждал «Кристал Пэлас» уже 11 (!) лет. Причем та победа вышла крупной — 3:0. Но с тех пор утекло слишком много воды…

«Кристал Пэлас»

Середняк АПЛ нынешний сезон проводит подобающе своему статусу. 11 место и средние атакующие показатели — такова текущая реальность.

«Кристал Пэлас» не слишком силен в атаке. Лучшим бомбардиром лондонцев является номинальный хавбек Конор Галлахер, забивший 6 мячей.

Минувший тур также был «дербийным», и не принес команде очков. Поражение от «Вест Хэма» (2:3) случилось из-за провального первого тайма.

Наверняка «Кристал Пэлас» не будет жертвовать Кубком. Тем более, обыграть земляков из Лондона — уже серьезная мотивация.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Миллуолл» — за 3.75.

«Миллуолл» не балует стабильностью результатов.

«Кристал Пэлас» по игре выглядит монолитнее соперника .

Гости банально превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.00.