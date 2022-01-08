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    Лондонское дерби останется за «Кристал Пэлас»?

    «Миллуолл» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Кристал Пэлас»
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    Кристиан Бентеке
    «Миллуолл» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 15:45 мск. «Миллуолл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Миллуолл 15:45 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Миллуолл — Кристал Пэлас

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» нынешний сезон проводит в привычном для себя Чемпионшипе. При этом команда является середняком лиги — 10 место на текущий момент.

    В минувшем туре «Миллуолл» уступил. Причем поражение от «Бристоль Сити» получилось досадным (3:2).

    Нынешний турнирный отрезок команда проводит нестабильно. Победы чередуются с поражениями, зато Том Брэдшоу забил уже 7 голов.

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    «Миллуолл» не побеждал «Кристал Пэлас» уже 11 (!) лет. Причем та победа вышла крупной — 3:0. Но с тех пор утекло слишком много воды…

    «Кристал Пэлас»

    Середняк АПЛ нынешний сезон проводит подобающе своему статусу. 11 место и средние атакующие показатели — такова текущая реальность.

    «Кристал Пэлас» не слишком силен в атаке. Лучшим бомбардиром лондонцев является номинальный хавбек Конор Галлахер, забивший 6 мячей.

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    • Минувший тур также был «дербийным», и не принес команде очков. Поражение от «Вест Хэма» (2:3) случилось из-за провального первого тайма.

    Наверняка «Кристал Пэлас» не будет жертвовать Кубком. Тем более, обыграть земляков из Лондона — уже серьезная мотивация.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Миллуолл» — за 3.75.

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    «Миллуолл» не балует стабильностью результатов.

    «Кристал Пэлас» по игре выглядит монолитнее соперника.

    Гости банально превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.00.

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    «Миллуолл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Лондонское дерби останется за «Кристал Пэлас»?
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