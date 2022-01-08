8 января на «Боллар-Делелис» «Ланс» примет «Ренн» в рамках поединка 20 тура Лиги 1. Поединок начнется в 23:00 мск. «Ланс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

За последние туры «Ланс» значительно опустился в турнирной таблице. Сейчас он занимает 9 место с 27 очками. Все потому, что команда не может выиграть уже 6 туров.

За декабрь «кроваво-золотые» дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Ничья 2:2 была с «Клермоном». Со счетом 1:1 хозяева разошлись с ПСЖ. 10 декабря «Ланс» проиграл «Нанту» 2:3, а 22 декабря было фиаско от «Ниццы» (1:2).

4 января «Ланс» показал, что в этом сезоне будет бороться до конца. В рамках 1/16 финала Кубка Франции он победил «Лилль». В основное время счет был 2:2. Вырвать путевку в следующий раунд удалось уже в серии пенальти.

Все прогнозы на Лигу 1

Для «Ланса» домашние стены — крепость. До этого поединка он не проигрывал дома на протяжении 5 туров — 3 победы и 2 ничьи.

«Ренн»

«Ренн» занимает 4 место в зоне Лиги Европы, имея 31 очко и это несмотря на 2 поражения подряд в чемпионате.

«Красно-черные» потерпели 2 одинаковых поражения от «Монако» и «Ниццы». Последняя победа в чемпионате была над «Сент-Этьеном». Матч завершился со счетом 5:0. Тем самым команда одержала свою 9 победу в сезоне Лиги 1.

2 января «Ренн» получил неприятные впечатления от выступления в Кубке Франции. Он проиграл команде из Лиги 2 — «Нанси». Путевку в следующий раунд гости упустили в серии пенальти.

Поражение от «Нанси» стало третьим за последние четыре выступления.

Прогноз и ставка

Котировки почти не отличаются — 2.85 дают на победу «Ланса» и 2.55 предлагают на победу «Ренна». Ничья выставлена букмекерами с котировкой 3.40.

В очной серии у «Ланса» сейчас перевес. Он не проигрывает «Ренну» уже 3 поединка , имея одну победу. В двух прошлых играх была ничья.

Предлагаем сделать смелую ставку на то, что «Ланс» как минимум не проиграет. Вариант «Ф1 (0)» выставлен за 2.02.

Команды играют между собой не слишком результативно и в 5 играх подряд тотал не превышал отметки в два мяча. На ТМ 2.5 можно поставить с котировкой 1.98.