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    «Ириски» переиграют «Халл Сити»?

    «Халл Сити» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Эвертон»
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    Энтони Гордон
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Халл Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 20:30 Эвертон Эвертон
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    Коэффициенты на матч Халл Сити — Эвертон

  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Халл Сити»

    «Халл Сити» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе, причем и там не блещет. Вместо борьбы за зону плей-офф команда занимает скромное 19 место.

    В минувшем туре чемпионата «Халл Сити» вновь уступил. Поражение от «Блэкпула» получилось минимальным.

    Более того, эта неудача стала для команды второй подряд. А вот не побеждают «тигры» уже в четырех матчах подряд.

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    Основной целью клуба является не вылететь из второго по силе дивизиона Англии. Так что вряд ли «Халл» будет максимально выкладываться в кубковом матче.

    «Эвертон»

    «Ирискам» все никак не удается побороться за самые высокие места. В АПЛ ливерпульский клуб выдает крайне неудачный сезон, занимая 15 место.

    Ко всему прочему, «Эвертон», обладающий неплохим подбором игроков, многовато пропускает в свои ворота (32 гола). А вот с атакой выходит совсем печально: лучший снайпер команды Демарай Грей отличился только 5 раз.

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    • Минувший тур команда провалила. Дома «Эвертон» умудрился уступить «Брайтону» (2:3), причем Доминик Кальверт-Льюинн еще и не реализовал пенальти.

    Правда, форвард только-только вернулся в строй после травмы. Наверняка он получит свой шанс и в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.02, на ничью за 3.59, а на «Халл Сити» — за 3.68.

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    «Халл Сити» проводит неудачный турнирный отрезок.

    «Эвертон» существенно превосходит соперника в классе.

    Атака «ирисок» наверняка обеспечит гостям нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.02.

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    «Халл Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» переиграют «Халл Сити»?
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