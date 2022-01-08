«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 20:30 мск. «Халл Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл Сити» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе, причем и там не блещет. Вместо борьбы за зону плей-офф команда занимает скромное 19 место.

В минувшем туре чемпионата «Халл Сити» вновь уступил. Поражение от «Блэкпула» получилось минимальным.

Более того, эта неудача стала для команды второй подряд. А вот не побеждают «тигры» уже в четырех матчах подряд.

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Основной целью клуба является не вылететь из второго по силе дивизиона Англии. Так что вряд ли «Халл» будет максимально выкладываться в кубковом матче.

«Эвертон»

«Ирискам» все никак не удается побороться за самые высокие места. В АПЛ ливерпульский клуб выдает крайне неудачный сезон, занимая 15 место.

Ко всему прочему, «Эвертон», обладающий неплохим подбором игроков, многовато пропускает в свои ворота (32 гола). А вот с атакой выходит совсем печально: лучший снайпер команды Демарай Грей отличился только 5 раз.

Минувший тур команда провалила. Дома «Эвертон» умудрился уступить «Брайтону» (2:3), причем Доминик Кальверт-Льюинн еще и не реализовал пенальти.

Правда, форвард только-только вернулся в строй после травмы. Наверняка он получит свой шанс и в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.02, на ничью за 3.59, а на «Халл Сити» — за 3.68.

«Халл Сити» проводит неудачный турнирный отрезок.

«Эвертон» существенно превосходит соперника в классе .

Атака «ирисок» наверняка обеспечит гостям нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.02.