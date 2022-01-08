Коэффициенты на матч Халл Сити — Эвертон
«Халл Сити»
«Халл Сити» нынешний сезон проводит в Чемпионшипе, причем и там не блещет. Вместо борьбы за зону плей-офф команда занимает скромное 19 место.
В минувшем туре чемпионата «Халл Сити» вновь уступил. Поражение от «Блэкпула» получилось минимальным.
Более того, эта неудача стала для команды второй подряд. А вот не побеждают «тигры» уже в четырех матчах подряд.
Основной целью клуба является не вылететь из второго по силе дивизиона Англии. Так что вряд ли «Халл» будет максимально выкладываться в кубковом матче.
«Эвертон»
«Ирискам» все никак не удается побороться за самые высокие места. В АПЛ ливерпульский клуб выдает крайне неудачный сезон, занимая 15 место.
Ко всему прочему, «Эвертон», обладающий неплохим подбором игроков, многовато пропускает в свои ворота (32 гола). А вот с атакой выходит совсем печально: лучший снайпер команды Демарай Грей отличился только 5 раз.
Минувший тур команда провалила. Дома «Эвертон» умудрился уступить «Брайтону» (2:3), причем Доминик Кальверт-Льюинн еще и не реализовал пенальти.
Правда, форвард только-только вернулся в строй после травмы. Наверняка он получит свой шанс и в этом поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.02, на ничью за 3.59, а на «Халл Сити» — за 3.68.
«Халл Сити» проводит неудачный турнирный отрезок.
«Эвертон»
Атака «ирисок» наверняка обеспечит гостям нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.02.