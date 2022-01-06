«Ювентус» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Старая Синьора» еще недавно пребывала в кризисе, последствия которого отражает таблица. Уход Криштиану Роналду, как ни крути, повлиял на команду.

Очевидно, что «Ювентус» смотрится не столь ярко, как ранее. Седьмое место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.

И все же, туринцы выиграли пять из шести последних матчей при одной ничьей — против «Венеции» (1:1) на выезде.

Все прогнозы на Серию А

«Бьянконери» не знают поражений с 27 ноября и выиграли два последних поединка, в которых ни разу не пропустили. Отставание от соперника — пять очков.

«Наполи»

Неаполитанцы шикарно стартовали в текущем розыгрыше Серии А, выиграв первые восемь матчей. И только в девятом туре потеряли первые очки в сезоне, сыграв вничью 0:0 на выезде с «Ромой».

А первое поражение у «Наполи» случилось аж в 13-м игровом дне, когда коллектив уступил на везде «Интеру» со счетом 2:3.

Как показывают последние матчи, сейчас у «адзурри» если не кризис, то явный спад формы, который выразился в трех поражениях по итогам пяти поединков.

В 10 же последних играх во всех турнирах подопечные Лучано Спаллетти одержали только три победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00.