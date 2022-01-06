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    Подпустит ли «Наполи» к себе «Ювентус»?

    «Наполи» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Ювентус»
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    «Наполи» на пять очков опережает «Ювентус»
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч Ювентус — Наполи

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Старая Синьора» еще недавно пребывала в кризисе, последствия которого отражает таблица. Уход Криштиану Роналду, как ни крути, повлиял на команду.

    Очевидно, что «Ювентус» смотрится не столь ярко, как ранее. Седьмое место явно дисгармонирует с недавним безраздельным господством в Серии А.

    И все же, туринцы выиграли пять из шести последних матчей при одной ничьей — против «Венеции» (1:1) на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    «Бьянконери» не знают поражений с 27 ноября и выиграли два последних поединка, в которых ни разу не пропустили. Отставание от соперника — пять очков.

    «Наполи»

    Неаполитанцы шикарно стартовали в текущем розыгрыше Серии А, выиграв первые восемь матчей. И только в девятом туре потеряли первые очки в сезоне, сыграв вничью 0:0 на выезде с «Ромой».

    А первое поражение у «Наполи» случилось аж в 13-м игровом дне, когда коллектив уступил на везде «Интеру» со счетом 2:3.

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    • Как показывают последние матчи, сейчас у «адзурри» если не кризис, то явный спад формы, который выразился в трех поражениях по итогам пяти поединков.

    В 10 же последних играх во всех турнирах подопечные Лучано Спаллетти одержали только три победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

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