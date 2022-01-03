Коэффициенты на матч Вильярреал — Леванте
«Вильярреал»
«Вильярреал» постепенно выбирается из кризиса. Правда, до привычной борьбы за зону Лиги чемпионов команде еще далековато.
В предыдущем туре «Вильярреал» добыл пятую победу к ряду. Дома был разгромлен «Алавес» (5:2).
И все равно нынешнее 10 место — явно не предел возможностей команды. Наверняка нужно поднатужиться и Жерару Морено, отличившемуся пока только шестью мячами в 9 матчах.
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И все же, оборона «Желтой субмарины» заслуживают всяческой похвалы. В 18 матчах она дала результативный сбой только 20 раз.
«Леванте»
Левантийцы замыкают турнирную таблицу Примеры. В активе у команды только 8 очков, а отставание от спасительной 17 позиции составляет 7 пунктов.
Главная проблема команды — откровенно слабые оборонительные редуты. В 18 матчах «Леванте» пропустил 36 мячей, а это больше всех в лиге.
К слову, в минувшем туре «Леванте» вновь остался без победы. Дома аутсайдер уступил «Валенсии» (3:4).
При всех проблемах команды, добавились еще и кадровые потери. Отчетную встречу пропустит опытный форвард Роберто Сольдадо, удаленный с поля в минувшей встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.46, на ничью за 4.96, а на «Леванте» — за 7.00.
«Вильярреал» в последнее время существенно улучшил игру и результаты.
Левантийцы
Атака во главе с Жераром Морено наверняка сметет оборону аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -1.5 с коэффициентом 2.23.