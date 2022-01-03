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    «Вильярреал» уверенно одолеет аутсайдера?

    «Вильярреал» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Примера, 3 января 2022 года

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    Жерар Морено
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 21:00 мск. «Вильярреал» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 21:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч Вильярреал — Леванте

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» постепенно выбирается из кризиса. Правда, до привычной борьбы за зону Лиги чемпионов команде еще далековато.

    В предыдущем туре «Вильярреал» добыл пятую победу к ряду. Дома был разгромлен «Алавес» (5:2).

    И все равно нынешнее 10 место — явно не предел возможностей команды. Наверняка нужно поднатужиться и Жерару Морено, отличившемуся пока только шестью мячами в 9 матчах.

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    И все же, оборона «Желтой субмарины» заслуживают всяческой похвалы. В 18 матчах она дала результативный сбой только 20 раз.

    «Леванте»

    Левантийцы замыкают турнирную таблицу Примеры. В активе у команды только 8 очков, а отставание от спасительной 17 позиции составляет 7 пунктов.

    Главная проблема команды — откровенно слабые оборонительные редуты. В 18 матчах «Леванте» пропустил 36 мячей, а это больше всех в лиге.

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    • К слову, в минувшем туре «Леванте» вновь остался без победы. Дома аутсайдер уступил «Валенсии» (3:4).

    При всех проблемах команды, добавились еще и кадровые потери. Отчетную встречу пропустит опытный форвард Роберто Сольдадо, удаленный с поля в минувшей встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.46, на ничью за 4.96, а на «Леванте» — за 7.00.

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    «Вильярреал» в последнее время существенно улучшил игру и результаты.

    Левантийцы пропускают в свои ворота чаще всех в Примере.

    Атака во главе с Жераром Морено наверняка сметет оборону аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -1.5 с коэффициентом 2.23.

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    «Вильярреал» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» уверенно одолеет аутсайдера?
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