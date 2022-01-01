«Блэкпул» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Блэкпул» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

«Блэкпул» обитает в районе экватора турнирной таблицы. 13 место в этом плане видится показательным.

В минувшем туре «Блэкпул» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Мидлсбро» (1:2) получилось крайне обидным.

Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. Да и статистика в атаке выглядит грустно: 26 мячей в 25 матчах.

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А вот с «Халл Сити» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних матчей было добыто две победы при трех ничьих.

«Халл Сити»

Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход, как минимум, в стыки. Однако «Халл Сити» сейчас занимает лишь 19 место.

Вот только три матча подряд без побед не прибавляют вистов. Да и гандикап от зоны вылета скромный — 4 очков.

К слову, в минувшем туре «Халл Сити» потерпел поражение на выезде. В матче с «Ноттингемом» (2:1) команда вела в счете, но упустила даже ничью.

К слову, в нынешнем сезоне неплохо смотрится Кин Льюис-Поттер. Молодой форвард забил 5 мячей, успев отдать три голевые передачи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкпул» за 2.10, на ничью за 3.50, а на «Халл Сити» — за 3.45.

«Блэкпул» традиционно удачно играет с «тиграми» .

«Халл Сити» в 23 матчах забил только 20 мячей.

За хозяев говорит успешная статистика очных встреч с «Халл Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкпула» с коэффициентом 2.10.