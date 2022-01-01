«Блэкпул»
«Блэкпул» обитает в районе экватора турнирной таблицы. 13 место в этом плане видится показательным.
В минувшем туре «Блэкпул» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Мидлсбро» (1:2) получилось крайне обидным.
Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. Да и статистика в атаке выглядит грустно: 26 мячей в 25 матчах.
А вот с «Халл Сити» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних матчей было добыто две победы при трех ничьих.
«Халл Сити»
Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход, как минимум, в стыки. Однако «Халл Сити» сейчас занимает лишь 19 место.
Вот только три матча подряд без побед не прибавляют вистов. Да и гандикап от зоны вылета скромный — 4 очков.
К слову, в минувшем туре «Халл Сити» потерпел поражение на выезде. В матче с «Ноттингемом» (2:1) команда вела в счете, но упустила даже ничью.
К слову, в нынешнем сезоне неплохо смотрится Кин Льюис-Поттер. Молодой форвард забил 5 мячей, успев отдать три голевые передачи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Блэкпул» за 2.10, на ничью за 3.50, а на «Халл Сити» — за 3.45.
«Блэкпул»
«Халл Сити» в 23 матчах забил только 20 мячей.
За хозяев говорит успешная статистика очных встреч с «Халл Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкпула» с коэффициентом 2.10.