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    «Блэкпул» по традиции справится с «тиграми»?

    «Блэкпул» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Халл Сити»
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    Тайрис Джон-Джулс
    «Блэкпул» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Блэкпул» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» обитает в районе экватора турнирной таблицы. 13 место в этом плане видится показательным.

    В минувшем туре «Блэкпул» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Мидлсбро» (1:2) получилось крайне обидным.

    Причем это поражение стало для команды вторым к ряду. Да и статистика в атаке выглядит грустно: 26 мячей в 25 матчах.

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    А вот с «Халл Сити» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних матчей было добыто две победы при трех ничьих.

    «Халл Сити»

    Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход, как минимум, в стыки. Однако «Халл Сити» сейчас занимает лишь 19 место.

    Вот только три матча подряд без побед не прибавляют вистов. Да и гандикап от зоны вылета скромный — 4 очков.

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  • 28/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Халл Сити» потерпел поражение на выезде. В матче с «Ноттингемом» (2:1) команда вела в счете, но упустила даже ничью.

    К слову, в нынешнем сезоне неплохо смотрится Кин Льюис-Поттер. Молодой форвард забил 5 мячей, успев отдать три голевые передачи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкпул» за 2.10, на ничью за 3.50, а на «Халл Сити» — за 3.45.

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    «Блэкпул» традиционно удачно играет с «тиграми».

    «Халл Сити» в 23 матчах забил только 20 мячей.

    За хозяев говорит успешная статистика очных встреч с «Халл Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкпула» с коэффициентом 2.10.

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    «Блэкпул» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. «Блэкпул» по традиции справится с «тиграми»?
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