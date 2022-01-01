Встреча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится 1 января. Матч на «Эмирейтс» начнется в 15:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Лондонский клуб одержал 4 подряд победы в 4 предыдущих турах, пропустив при этом всего 1 гол.

В начале декабря канониры разгромили дома «Саутгемптон» (3:0), после чего на выезде одолели «Вест Хэм» (2:0) и крупно победили в гостях «Лидс» (4:1).

В последних матчах команда Артеты отгрузила по 5 мячей сначала «Сандерленду» (5:1) на своем поле, а потом «Норвичу» на выезде — 5:0.

Все прогнозы на АПЛ

После 19 матчей АПЛ «Арсенал» с 35 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 32-23, Эмил Смит-Роу забил 8 голов. Не сыграют Обамеянг и Колашинац, под вопросом Томиясу, Соареш и Чемберс.

«Манчестер Сити»

Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось упрочить свое лидерство и оторваться от «Челси» и «Ливерпуля» на 8 и 9 очков соответственно.

В начале декабря манчестерский коллектив на своем поле декалссировал «Лидс» (7:0) и на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0).

В последних матчах «Сити» устроил на своем поле перестрелку с «Лестером», которая закончилась со счетом 6:3, а потом на выезде одолел «Брентфорд» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

После 20 туров «Ман Сити» лидирует с 50 очками. Разница мячей 51-12, Рахим Стерлинг забил 7 голов. Не сыграют Эрнандес, Уолкер и Стоунз.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Ман Сити» — 1.51.

В первом круге «Арсенал» проиграл со счетом 0:5. В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды победил в АПЛ со счетом 1:0, а в четвертьфинале Кубка Лиги на выезде разгромил «Арсенал» — 4:1.

«Манчестер Сити» имеет 10-матчевую текущую выигрышную серию в АПЛ. На выезде в чемпионате команда не уступает в 9 подряд играх (8 побед и 1 ничья). Прогнозируем, что «Ман Сити» не проиграет .