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    Чья победная серия прервется на «Эмирейтс» 1 января?

    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    Встреча 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» состоится 1 января. Матч на «Эмирейтс» начнется в 15:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Арсенал Лондон — Манчестер Сити

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  • 4.60
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    «Арсенал»

    Лондонский клуб одержал 4 подряд победы в 4 предыдущих турах, пропустив при этом всего 1 гол.

    В начале декабря канониры разгромили дома «Саутгемптон» (3:0), после чего на выезде одолели «Вест Хэм» (2:0) и крупно победили в гостях «Лидс» (4:1).

    В последних матчах команда Артеты отгрузила по 5 мячей сначала «Сандерленду» (5:1) на своем поле, а потом «Норвичу» на выезде — 5:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 19 матчей АПЛ «Арсенал» с 35 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 32-23, Эмил Смит-Роу забил 8 голов. Не сыграют Обамеянг и Колашинац, под вопросом Томиясу, Соареш и Чемберс.

    «Манчестер Сити»

    Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось упрочить свое лидерство и оторваться от «Челси» и «Ливерпуля» на 8 и 9 очков соответственно.

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    • В начале декабря манчестерский коллектив на своем поле декалссировал «Лидс» (7:0) и на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0).

    В последних матчах «Сити» устроил на своем поле перестрелку с «Лестером», которая закончилась со счетом 6:3, а потом на выезде одолел «Брентфорд» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 20 туров «Ман Сити» лидирует с 50 очками. Разница мячей 51-12, Рахим Стерлинг забил 7 голов. Не сыграют Эрнандес, Уолкер и Стоунз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.80, а на победу «Ман Сити» — 1.51.

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    В первом круге «Арсенал» проиграл со счетом 0:5. В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды победил в АПЛ со счетом 1:0, а в четвертьфинале Кубка Лиги на выезде разгромил «Арсенал» — 4:1.

    «Манчестер Сити» имеет 10-матчевую текущую выигрышную серию в АПЛ. На выезде в чемпионате команда не уступает в 9 подряд играх (8 побед и 1 ничья). Прогнозируем, что «Ман Сити» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТМ 3,5 за 1.61.

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    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. Чья победная серия прервется на «Эмирейтс» 1 января?
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