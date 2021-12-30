В 16-м туре португальской Примейры «Спортинг» Лиссабон на своем поле сыграет против «Портимоненси». Встреча состоится 30 декабря и начнется в 00:00 по мск. «Спортинг» — «Портимоненси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Лиссабонцы продолжают чемпионскую гонку с «Порту». Причем команды по очкам идут вровень — по 41 баллу на брата.

Главным богатством «Спортинга» является надежная оборона. В 15 матчах она дала сбой лишь пять раз, что является лучшим в лиге результатом.

В предыдущем матче чемпионата команда разгромила «Жил Висенте» (3:0). Затем ей удалось пройти «Каса Пиа» (2:1) в Кубке Португалии.

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Эта виктория стала для «Спортинга» четвертой кряду, хотя голландский «Аякс» в Лиге чемпионов прервал куда более внушительный сериал лиссабонцев.

«Портимоненси»

Судя по результатам, команда метит в еврокубки. Сейчас она занимает 5 место в турнирной таблице с 20 очками на счету.

К матчу со «Спортингом» «Портимоненси» подходит с тремя матчами без поражений. Речь идет о выигрыше и ничьей в чемпионате и одной победе в Кубке Португалии.

6 ноября хозяева обыграли на своем поле «Белененсеш» со счетом 2:0. После этого у них была выездная победа в матче 1/16 Кубка Португалии над командой «Пенафиел» со счетом 3:0.

27 ноября «Портимоненси» разгромил «Фамаликан» (3:0). Затем эта минисерия без поражений прервалась разгромом от «Порту» (0:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.