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    Станет ли «Спортинг» лидером португальской лиги?

    «Спортинг» — «Портимоненси». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионат Португалии, 30 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Портимоненси»
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    «Спортинг» идет на втором месте
    В 16-м туре португальской Примейры «Спортинг» Лиссабон на своем поле сыграет против «Портимоненси». Встреча состоится 30 декабря и начнется в 00:00 по мск. «Спортинг» — «Портимоненси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Декабря 2021 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 00:00 Портимоненсе Портимоненсе
  • Портиман
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    Коэффициенты на матч Спортинг — Портимоненсе

  • 1
  • 1.27
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  • 5.30
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
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    «Спортинг»

    Лиссабонцы продолжают чемпионскую гонку с «Порту». Причем команды по очкам идут вровень — по 41 баллу на брата.

    Главным богатством «Спортинга» является надежная оборона. В 15 матчах она дала сбой лишь пять раз, что является лучшим в лиге результатом.

    В предыдущем матче чемпионата команда разгромила «Жил Висенте» (3:0). Затем ей удалось пройти «Каса Пиа» (2:1) в Кубке Португалии.

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    Эта виктория стала для «Спортинга» четвертой кряду, хотя голландский «Аякс» в Лиге чемпионов прервал куда более внушительный сериал лиссабонцев.

    «Портимоненси»

    Судя по результатам, команда метит в еврокубки. Сейчас она занимает 5 место в турнирной таблице с 20 очками на счету.

    К матчу со «Спортингом» «Портимоненси» подходит с тремя матчами без поражений. Речь идет о выигрыше и ничьей в чемпионате и одной победе в Кубке Португалии.

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  • 14/12/2021

    • 6 ноября хозяева обыграли на своем поле «Белененсеш» со счетом 2:0. После этого у них была выездная победа в матче 1/16 Кубка Португалии над командой «Пенафиел» со счетом 3:0.

    27 ноября «Портимоненси» разгромил «Фамаликан» (3:0). Затем эта минисерия без поражений прервалась разгромом от «Порту» (0:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Спортинг» — «Портимоненси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на футбол. Станет ли «Спортинг» лидером португальской лиги?
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