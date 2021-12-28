«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря в Лондоне, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

В минувшее воскресенье команда Патрика Виейера, который на днях заразился коронавирусом, проиграла «Тоттенхэму» (0:3). «Кристал Пэлас» плохо начал матч, а в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Вилфрида Заа.

Кроме того, в декабре «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Юнайтед», сыграл вничью с «Саутгемптоном» и одержал победу над «Эвертоном».

«Кристал Пэлас» потерпел только одно поражение в девяти домашних матчах текущего чемпионата Англии.

«Норвич»

«Норвич» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 18-ти матчах всего лишь 10 очков.

В прошлом туре «Норвич» потерпел неприятное поражение от «Арсенала», пропустив на своем поле пять мячей.

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После этого серия поражений команды Дина Смита достигла четырех матчей, а безвыигрышная — шести. На этом отрезке аутсайдер забил лишь один мяч.

«Норвич» пропустил 20 мячей в восьми гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Норвича» — за 5.85.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью, но на этот раз «Норвичу» будет сложно рассчитывать на положительный результат. «Кристал Пэлас» очень сильно играет на своем поле.

Ставка — победа «Кристал Пэлас» + тотал матча меньше 4,5 за 1.90.