ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» продлит серию поражений «Норвича»?

    «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Англии 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Норвич Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кристал Пэлас» потерпел только одно поражение в девяти домашних матчах АПЛ
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря в Лондоне, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    В минувшее воскресенье команда Патрика Виейера, который на днях заразился коронавирусом, проиграла «Тоттенхэму» (0:3). «Кристал Пэлас» плохо начал матч, а в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Вилфрида Заа.

    Кроме того, в декабре «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Юнайтед», сыграл вничью с «Саутгемптоном» и одержал победу над «Эвертоном».

    «Кристал Пэлас» потерпел только одно поражение в девяти домашних матчах текущего чемпионата Англии.

    «Норвич»

    «Норвич» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 18-ти матчах всего лишь 10 очков.

    В прошлом туре «Норвич» потерпел неприятное поражение от «Арсенала», пропустив на своем поле пять мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    После этого серия поражений команды Дина Смита достигла четырех матчей, а безвыигрышная — шести. На этом отрезке аутсайдер забил лишь один мяч.

    «Норвич» пропустил 20 мячей в восьми гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Норвича» — за 5.85.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В первом круге матч между этими командами завершился вничью, но на этот раз «Норвичу» будет сложно рассчитывать на положительный результат. «Кристал Пэлас» очень сильно играет на своем поле.

    Ставка — победа «Кристал Пэлас» + тотал матча меньше 4,5 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» продлит серию поражений «Норвича»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры