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    «Коньяспор» не отдаст победу

    «Коньяспор» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Турции, 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Бешикташ»
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    Миши Батшуайи
    «Коньяспор» на своём поле сыграет против «Бешикташа» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдёт 27 декабря, начало — 20:00 (мск). «Коньяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коньяспор»

    «Коньяспор» после 18 игр Суперлиги расположились на втором месте турнирной таблицы набрав 36 очков. За последние 5 матчей в их активе 4 победы и 1 ничья.

    В чемпионате Турции «Коньяспор» проводит шикарную беспроигрышную победу. После ничьей с «Йени Малатьяспор» (0:0) они одержали три победы подряд над «Каргюмрюком» (1:4), «Антальяспором» (1:0) и «Хатайспором» (1:3).

    В матче за кубок Турции «Каньяспор» тоже показала отличный результат и дома переиграла «Ванспор» со счётом 3:1.

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    Предстоящий матч пропустит Огулджан Ульгюн.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, в их активе — 28 очков.

    В последних играх всех турниров у «Бешикташа» 2 поражения, 2 ничьи и 2 победы.

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    • В Суперлиге «Бешикташ» провёл последние матчи с такими результатами: волевая ничья с «Фенербахче» (2:2) и две домашние победы над «Кайсериспором» (4:2), а так же над «Гётзепе» (2:1).

    В Лиге Чемпионов дела были плохи и в последнем матче «Бешикташ» крупно проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 5:0.

    В этом матче команде не помогут — Мерт Гюнок, Жорж-Кевин Н’Куду и Айдин Хасич.

    Прогноз и ставка

    Победу «Коньяспора» можно взять за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Бешикташа» — за 2.55.

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    Прогноз — это будет встреча двух сильных команд, которые в данный момент выдают отличные матчи в чемпионате Турции.

    Но по статистике «Бешикташ» на выезде показывает не самую лучшую игру и часто уступает сопернику, а вот «Коньяспор», наоборот, дома проводит блестящие матчи и этот раз не станет исключением.

    Ставка — победа «Коньяспора» за 2.60.

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    «Коньяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на футбол. «Коньяспор» не отдаст победу
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