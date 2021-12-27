«Коньяспор» на своём поле сыграет против «Бешикташа» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдёт 27 декабря, начало — 20:00 (мск). «Коньяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

«Коньяспор» после 18 игр Суперлиги расположились на втором месте турнирной таблицы набрав 36 очков. За последние 5 матчей в их активе 4 победы и 1 ничья.

В чемпионате Турции «Коньяспор» проводит шикарную беспроигрышную победу. После ничьей с «Йени Малатьяспор» (0:0) они одержали три победы подряд над «Каргюмрюком» (1:4), «Антальяспором» (1:0) и «Хатайспором» (1:3).

В матче за кубок Турции «Каньяспор» тоже показала отличный результат и дома переиграла «Ванспор» со счётом 3:1.

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Предстоящий матч пропустит Огулджан Ульгюн.

«Бешикташ»

«Бешикташ» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, в их активе — 28 очков.

В последних играх всех турниров у «Бешикташа» 2 поражения, 2 ничьи и 2 победы.

В Суперлиге «Бешикташ» провёл последние матчи с такими результатами: волевая ничья с «Фенербахче» (2:2) и две домашние победы над «Кайсериспором» (4:2), а так же над «Гётзепе» (2:1).

В Лиге Чемпионов дела были плохи и в последнем матче «Бешикташ» крупно проиграл дортмундской «Боруссии» со счётом 5:0.

В этом матче команде не помогут — Мерт Гюнок, Жорж-Кевин Н’Куду и Айдин Хасич.

Прогноз и ставка

Победу «Коньяспора» можно взять за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Бешикташа» — за 2.55.

Прогноз — это будет встреча двух сильных команд, которые в данный момент выдают отличные матчи в чемпионате Турции.

Но по статистике «Бешикташ» на выезде показывает не самую лучшую игру и часто уступает сопернику, а вот «Коньяспор», наоборот, дома проводит блестящие матчи и этот раз не станет исключением.

Ставка — победа «Коньяспора» за 2.60.