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    Сенсационный лидер вновь выдаст верховую встречу?

    «Юнион» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Бельгии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион» — «Гент»
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    «Юнион»
    В воскресенье, 26 декабря, в 21-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Юнион» на своем поле примет «Гент». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Юнион» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юнион»

    «Юнион» — главная сенсация этого чемпионата Бельгии. Коллектив только поднялся и первой лиги и сразу претендует на золотые награды. Сейчас он идет первым с отрывом в шесть баллов от второй строки.

    Команда из Брюсселя за 20 проведенных встреч потерпела только четыре фиаско, одну игру она завершила мировым исходом и 15 встреч выиграла, забить смогла 50 мячей, а пропустила только 20.

    К данному поединку «желто-синие» подходят с серией из четырех викторий подряд, и в этот период они меньше двух мячей за игру не забивали. В минувшем же туре состоялась домашняя виктория над «Серкль Брюгге» со счетом 3:2.

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    В родных стенах «Юнион» в этом чемпионате Бельгии пока играет бескомпромиссно, выиграв семь встреч из десяти при трех фиаско.

    «Гент»

    С 33 набранными баллами «Гент» на текущий момент расположился на пятой позиции в турнирной таблице бельгийского первенства. Лидеру он проигрывает много, а от топ-4 отстает на два пункта.

    За 20 проведенных встреч текущего чемпионата «буйволы» смогли победить в десяти из них, еще семь раз они уходили с поля поверженными и три поединка завершили мировыми исходами.

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  • 22/12/2021

    • В своей последней игре «сине-белые» обыграли на своем поле «Сент-Трюйден» 2:1, а туром ранее уступили на выезде «Мехелену» со счетом 3:4, тем самым прервав на тот момент свою 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    На выезде «Гент» в этом первенстве набрал лишь 11 баллов из 33 общих, выиграв только три встречи при двух мировых и пяти неудачах.

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    В первом круге «Юнион» нанес поражение «Генту» на его арене со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Юниона» — 2.24, победа «Гента» — 3.06, ничья — 3.66.

    Сенсационных «Юнион» в этом сезоне большинство своих игр проводит с большим количеством забитых мячей, да и у «Гента» с реализаций в последнее время все в порядке. В общем, от данного противостоянии стоит ждать верхов.

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    «Юнион» — «Гент»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сенсационный лидер вновь выдаст верховую встречу?
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