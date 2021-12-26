В воскресенье, 26 декабря, в 21-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Юнион» на своем поле примет «Гент». Встреча начнется в 20:30 по мск. «Юнион» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион»

«Юнион» — главная сенсация этого чемпионата Бельгии. Коллектив только поднялся и первой лиги и сразу претендует на золотые награды. Сейчас он идет первым с отрывом в шесть баллов от второй строки.

Команда из Брюсселя за 20 проведенных встреч потерпела только четыре фиаско, одну игру она завершила мировым исходом и 15 встреч выиграла, забить смогла 50 мячей, а пропустила только 20.

К данному поединку «желто-синие» подходят с серией из четырех викторий подряд, и в этот период они меньше двух мячей за игру не забивали. В минувшем же туре состоялась домашняя виктория над «Серкль Брюгге» со счетом 3:2.

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В родных стенах «Юнион» в этом чемпионате Бельгии пока играет бескомпромиссно, выиграв семь встреч из десяти при трех фиаско.

«Гент»

С 33 набранными баллами «Гент» на текущий момент расположился на пятой позиции в турнирной таблице бельгийского первенства. Лидеру он проигрывает много, а от топ-4 отстает на два пункта.

За 20 проведенных встреч текущего чемпионата «буйволы» смогли победить в десяти из них, еще семь раз они уходили с поля поверженными и три поединка завершили мировыми исходами.

В своей последней игре «сине-белые» обыграли на своем поле «Сент-Трюйден» 2:1, а туром ранее уступили на выезде «Мехелену» со счетом 3:4, тем самым прервав на тот момент свою 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

На выезде «Гент» в этом первенстве набрал лишь 11 баллов из 33 общих, выиграв только три встречи при двух мировых и пяти неудачах.

В первом круге «Юнион» нанес поражение «Генту» на его арене со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Юниона» — 2.24, победа «Гента» — 3.06, ничья — 3.66.

Сенсационных «Юнион» в этом сезоне большинство своих игр проводит с большим количеством забитых мячей, да и у «Гента» с реализаций в последнее время все в порядке. В общем, от данного противостоянии стоит ждать верхов.