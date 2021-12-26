«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 15:30 мск. «Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Матч перенесен Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ потерял два важнейших пункта. Досадная ничья с «Тоттенхэмом» (2:2) увеличила отставание от лидера «Манчестер Сити» до трех очков.

А вот в Кубке английской лиге мерсисайдцы прошли в полуфинал. Причем уступая со счетом 1:3, команда Юргена Клоппа сначала спасла матч (3:3), а затем выиграла в серии пенальти.

Тренерский штаб дал отдохнуть Мохаммеду Салаху. Несомненно, египтянин должен сыграть в этом поединке, причем, как обычно, первую скрипку.

Все прогнозы на АПЛ

С «Лидсом» мерсисайдцы в последнее время играют весьма удачно. Из пяти последних поединков «Ливерпуль» выиграл четыре раза при одной ничьей.

«Лидс»

«Лидс» в нынешнем сезоне пока не демонстрирует приличных результатов. Нынешнее 16 место в АПЛ — явно не предел возможностей команды.

Между тем, отрыв от группы аутсайдеров крайне мал. Да и атакующие показатели команды оставляют желать лучшего: 18 забитых мячей в 18 матчах.

В минувшем туре «Лидс» вновь разочаровал. Домашнее разгромное поражение от «Арсенала» (1:4) стало для команды третьим к ряду.

Вот и выезд на «Энфилд» не сулит «Лидсу» ничего хорошего. Тем паче, хозяева явно не планируют терять очки на ровном месте.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.17, на ничью за 9.20, а на «Лидс» — за 16.00.

Мерсисайдцы слишком разозлены последней потерей очков в чемпионате .

«Лидс» проводит крайне неудачный игровой цикл.

Матч перенесен Из-за коронавируса матч перенесен на другую дату

Команда Клоппа наверняка сразу активно возьмется за дело. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -2.5 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.