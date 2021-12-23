ПСВ
По итогам 17-ти туров текущего чемпионата Нидерландов ПСВ с 40 зачетными пунктами находится на первой строке в турнирной таблице, опережая на один балл «Аякс».
Коллектив из Эйндховена в данном первенстве потерпел только три неудачи. Последняя из них состоялась в конце октября. Правда, это фиаско было очень болезненым — в гостях от амстердамцев 0:5.
После этого на внутренней арене «крестьяне» выиграли три поединка подряд, где два были с крупным счетом. Затем они расписали выездную мировую с «Херенвеном» — 1:1.
Вслед за этим клуб одержал три победы кряду — над «Утрехтом» (4:1), «Неймегеном» (2:1) и «Валвейком» (4:1). Тем самым он не проигрывает семь матчей кряду в чемпионате.
«Гоу Эхед Иглс»
После 17 поединков «Гоу Эхед Иглс» находится на 11-й позиции в турнирной таблице. В его активе 21 балл.
Команда скорее борется за выживание, чем за еврокубки. Отрыв от зоны вылет составляет девять очков, тогда как от зоны плей-офф — восемь.
В последних шести поединках во всех турнирах клуб одержал две победы. При этом в трех из них он потерпел поражения.
Коллектив также вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов, где в следующем раунде сыграет с «Херенвеном» на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.
Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет, и обе команды забьют за 2,75.