23 декабря в Эйндховене на стадионе «Филипс» местный ПСВ сыграет с «Гоу Эхед Иглс» в 18-м туре нидерландской Эредивизии. Игра начнется в 20:45 по мск. ПСВ — «Гоу Эхед Иглс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

По итогам 17-ти туров текущего чемпионата Нидерландов ПСВ с 40 зачетными пунктами находится на первой строке в турнирной таблице, опережая на один балл «Аякс».

Коллектив из Эйндховена в данном первенстве потерпел только три неудачи. Последняя из них состоялась в конце октября. Правда, это фиаско было очень болезненым — в гостях от амстердамцев 0:5.

После этого на внутренней арене «крестьяне» выиграли три поединка подряд, где два были с крупным счетом. Затем они расписали выездную мировую с «Херенвеном» — 1:1.

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Вслед за этим клуб одержал три победы кряду — над «Утрехтом» (4:1), «Неймегеном» (2:1) и «Валвейком» (4:1). Тем самым он не проигрывает семь матчей кряду в чемпионате.

«Гоу Эхед Иглс»

После 17 поединков «Гоу Эхед Иглс» находится на 11-й позиции в турнирной таблице. В его активе 21 балл.

Команда скорее борется за выживание, чем за еврокубки. Отрыв от зоны вылет составляет девять очков, тогда как от зоны плей-офф — восемь.

В последних шести поединках во всех турнирах клуб одержал две победы. При этом в трех из них он потерпел поражения.

Коллектив также вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов, где в следующем раунде сыграет с «Херенвеном» на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет, и обе команды забьют за 2,75.