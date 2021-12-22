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    «Ланс» снова уступит «Ницце»?

    «Ницца» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига 1, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ланс»
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    Секо Фофана
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ницца»

    «Ницца» традиционно слывет командой, способной выдать мощный турнирный отрезок. Нынешнее 4 место команды выглядит весьма приличным результатом.

    Вот и в минувшем туре «Ницца» сумела добыть три очка. На выезде был обыгран крепкий «Ренн» (1:2).

    Более того, на днях команда прошла дальше и в Кубке Франции. «Ницца» вышла в 1/16 финала турнира, на выезде минимально переиграв «Шоле».

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    Против «Ланса» команда в последнее время играет успешно. В трех последних поединках «Ницца» неизменно побеждала.

    «Ланс»

    «Ланс» в нынешнем сезоне вполне способен оказаться в зоне Лиги чемпионов. Крепкий состав и приличные результаты уже поднимали команду на высокое 2 место в Лиге 1, однако сейчас она опустилась на шестое.

    «Ланс» отличается сильной атакой. 32 забитых мяча в 18 матчах, конечно, неплохо, однако 26 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

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    • К слову, в минувшем туре «Ланс» в боевом поединке уступил «Нанту» (3:2). И вновь не лучшим образом действовала оборона команды…

    Между тем, на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Франции. «Ланс» минимально одолел скромный «Стад Пуатевен».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ницца» за 2.10, на ничью за 3.50, а на «Ланс» — за 3.50.

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    «Ницца» в последних матчах демонстрирует весьма солидные результаты.

    «Ланс» испытывает серьезные трудности в обороне.

    «Ланс» не выигрывает в чемпионате с начала ноября, и сейчас находится не в лучших кондициях. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» с коэффициентом 2.10.

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    «Ницца» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ланс» снова уступит «Ницце»?
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