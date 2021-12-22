«Ницца» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» традиционно слывет командой, способной выдать мощный турнирный отрезок. Нынешнее 4 место команды выглядит весьма приличным результатом.

Вот и в минувшем туре «Ницца» сумела добыть три очка. На выезде был обыгран крепкий «Ренн» (1:2).

Более того, на днях команда прошла дальше и в Кубке Франции. «Ницца» вышла в 1/16 финала турнира, на выезде минимально переиграв «Шоле».

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Ланса» команда в последнее время играет успешно. В трех последних поединках «Ницца» неизменно побеждала.

«Ланс»

«Ланс» в нынешнем сезоне вполне способен оказаться в зоне Лиги чемпионов. Крепкий состав и приличные результаты уже поднимали команду на высокое 2 место в Лиге 1, однако сейчас она опустилась на шестое.

«Ланс» отличается сильной атакой. 32 забитых мяча в 18 матчах, конечно, неплохо, однако 26 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

К слову, в минувшем туре «Ланс» в боевом поединке уступил «Нанту» (3:2). И вновь не лучшим образом действовала оборона команды…

Между тем, на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Франции. «Ланс» минимально одолел скромный «Стад Пуатевен».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ницца» за 2.10, на ничью за 3.50, а на «Ланс» — за 3.50.

«Ницца» в последних матчах демонстрирует весьма солидные результаты .

«Ланс» испытывает серьезные трудности в обороне.

«Ланс» не выигрывает в чемпионате с начала ноября, и сейчас находится не в лучших кондициях. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» с коэффициентом 2.10.