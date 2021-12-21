«Тондела»
«Тондела» привычно обитает в нижней части турнирной таблицы чемпионата Португалии. Вот и сейчас команда осела на 15 позиции.
Главный бич команды — ненадежные тылы. В 14 матчах чемпионата «Тондела» пропустила уже 29 мячей.
Вот и в минувшем туре «Тондела» потерпела очередное поражение. Дома команда проиграла «Пасуш де Феррейре» (0:1).
Против «Эшторила» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних поединков «Тондела» проиграла четырежды, а в еще одном поединке команда сыграла вничью, но была точнее в серии пенальти.
«Эшторил»
Эта команда проводит отличный сезон. На текущий момент «Эшторил» пятый в турнирной таблице, уступая привычной топ-четверке.
Главным богатством «Эшторила» является надежная оборона. В 14 матчах она дала результативный сбой 15 раз, что является довольно неплохим результатом.
В предыдущем матче команда потеряла очки в родных стенах. Ничья с «Фамаликаном» (2:2) получилась боевой.
«Эшторил» наверняка сыграет с позиции силы. Команда смотрится весьма выгодно, особенно на фоне соперника со слабыми тылами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эшторил» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Тонделу» — за 2.80.
«Тондела» испытывает заметные трудности в обороне.
Гости проводят отличный сезон, к тому же
Гости смотрятся монолитнее, и наверняка воспользуются проблемами «Тонделы». Наши прогноз и ставка — Победа «Эшторила» с коэффициентом 2.30.