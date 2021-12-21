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    «Эшторил» одолеет «Тонделу»?

    «Тондела» — «Эшторил». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок Португалии, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тондела» — «Эшторил»
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    Чикиньо
    «Тондела» сыграет на своем поле со «Эшторилом» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 21:45 мск. «Тондела» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тондела»

    «Тондела» привычно обитает в нижней части турнирной таблицы чемпионата Португалии. Вот и сейчас команда осела на 15 позиции.

    Главный бич команды — ненадежные тылы. В 14 матчах чемпионата «Тондела» пропустила уже 29 мячей.

    Вот и в минувшем туре «Тондела» потерпела очередное поражение. Дома команда проиграла «Пасуш де Феррейре» (0:1).

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    Против «Эшторила» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних поединков «Тондела» проиграла четырежды, а в еще одном поединке команда сыграла вничью, но была точнее в серии пенальти.

    «Эшторил»

    Эта команда проводит отличный сезон. На текущий момент «Эшторил» пятый в турнирной таблице, уступая привычной топ-четверке.

    Главным богатством «Эшторила» является надежная оборона. В 14 матчах она дала результативный сбой 15 раз, что является довольно неплохим результатом.

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    • В предыдущем матче команда потеряла очки в родных стенах. Ничья с «Фамаликаном» (2:2) получилась боевой.

    «Эшторил» наверняка сыграет с позиции силы. Команда смотрится весьма выгодно, особенно на фоне соперника со слабыми тылами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эшторил» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Тонделу» — за 2.80.

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    «Тондела» испытывает заметные трудности в обороне.

    Гости проводят отличный сезон, к тому же успешно играют с «Тонделой».

    Гости смотрятся монолитнее, и наверняка воспользуются проблемами «Тонделы». Наши прогноз и ставка — Победа «Эшторила» с коэффициентом 2.30.

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    «Тондела» — «Эшторил»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Эшторил» одолеет «Тонделу»?
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