«Тондела» сыграет на своем поле со «Эшторилом» в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 21:45 мск. «Тондела» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тондела»

«Тондела» привычно обитает в нижней части турнирной таблицы чемпионата Португалии. Вот и сейчас команда осела на 15 позиции.

Главный бич команды — ненадежные тылы. В 14 матчах чемпионата «Тондела» пропустила уже 29 мячей.

Вот и в минувшем туре «Тондела» потерпела очередное поражение. Дома команда проиграла «Пасуш де Феррейре» (0:1).

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Против «Эшторила» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних поединков «Тондела» проиграла четырежды, а в еще одном поединке команда сыграла вничью, но была точнее в серии пенальти.

«Эшторил»

Эта команда проводит отличный сезон. На текущий момент «Эшторил» пятый в турнирной таблице, уступая привычной топ-четверке.

Главным богатством «Эшторила» является надежная оборона. В 14 матчах она дала результативный сбой 15 раз, что является довольно неплохим результатом.

В предыдущем матче команда потеряла очки в родных стенах. Ничья с «Фамаликаном» (2:2) получилась боевой.

«Эшторил» наверняка сыграет с позиции силы. Команда смотрится весьма выгодно, особенно на фоне соперника со слабыми тылами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эшторил» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Тонделу» — за 2.80.

«Тондела» испытывает заметные трудности в обороне.

Гости проводят отличный сезон, к тому же успешно играют с «Тонделой» .

Гости смотрятся монолитнее, и наверняка воспользуются проблемами «Тонделы». Наши прогноз и ставка — Победа «Эшторила» с коэффициентом 2.30.