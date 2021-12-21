В 19-м туре второй французской лиги «Аяччо» в родных стенах сразится с «Греноблем». Игра пройдет 21 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Аяччо» — «Гренобль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аяччо»

«Аяччо» является лидером второго французского дивизиона, набрав в 18 поединках 35 очков, однако преследователи расположились всего лишь на расстоянии 1-2 пунктов.

Корсиканцы смогли отпраздновать в данном первенстве десять викторий, трижды они проиграли и пять раз сыграли вничью. Стоит отметить, что они отличаются надежной обороной, пропустив только восемь голов, правда, и не ахти какой реализацией — 19 забитых.

Островитяне к данной встрече подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды победили (все разы по 1:0) и раз расписали мировую. В минувшем туре они в гостях обыграли середняка «Гавр».

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20 из 35 общих баллов «Аяччо» заработал как раз в родных стенах, шесть раз победив при двух ничейных исходах и одном фиаско, пропустив всего лишь два гола.

«Гренобль»

«Гренобль», который в прошлом сезоне был близок к повышению в классе, этот чемпионата проводит плохо, находясь с 21 баллом вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на два пункта.

Альпийцы в текущем первенстве смогли добыть только шесть победных результатов, три поединка они свели вничью и аж девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 17:25.

«Сине-белые» проиграли последние три игры чемпионата, а с учетом еще кубковой игры они уступили уже в четырех матчах подряд. В своей последней встрече Лиги 2 они уступили в гостях «Амьену» со счетом 1:4.

У «Гренобля» последняя гостевая статистика в дивизионе. Он набрал только пять баллов из 21 вне родных стен, раз выиграв при двух ничьих и шести фиаско, смог забить лишь четыре гола.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аяччо» предлагают — 1.77.

На викторию «Гренобля» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.44.

Корсиканцы очень надежно играют в обороне, особенно в родных стенах, а альпийцы крайне неудачно и нерезультативно выступают в гостях. Исходя из этого в этой игре напрашивается ставка на «сухую» викторию хозяев.