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    Долгожданная виктория «Галатасарая»?

    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Суперлига, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»
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    Софьян Фегули
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» непривычно обитает в середине турнирной таблице чемпионата Турции. Сейчас стамбульская команда осела на девятой позиции.

    Причем результативность у команды Фатиха Терима крайне низкая. Забит всего 21 мяч в 16 матчах, что даже по меркам Суперлиги весьма скромно.

    Вот и в минувшем туре «Галатасарай» разочаровал игрой и результатом. На выезде команда уступила с минимальным счетом «Сивасспору».

    Все прогнозы на футбол

    Против «Истанбул Башакшехира» команда в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных битв «Галатасарай» выиграл три при одной неудаче.

    «Истанбул Башакшехир»

    После провального старта эта команда пошла на подъем. Более того, рывок на 4 место был обеспечен прекрасной игрой в ноябре.

    Главным богатством «Истанбул Башакшехира» является надежная оборона. В 16 матчах команда пропустила 17 мячей.

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    • В предыдущем матче команда переиграла земляков из «Касымпаши» (2:1). Причем до того на выезде был разгромлен «Хатайспор» (0:3).

    «Истанбул Башакшехир» сейчас смотрится неплохо. К тому же отставание от второй позиции составляет всего два очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Истанбул Башакшехир» — за 3.60.

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    «Галатасарай» должен прервать свою полуторамесячную серию без побед в чемпионате.

    Гости в последних матчах смотрятся выгодно, однако традиционно неудачно играют с «Галатасараем».

    Команда Терима намерена вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» с коэффициентом 2.00.

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    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «Галатасарая»?
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