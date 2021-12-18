«Галатасарай»
«Галатасарай» непривычно обитает в середине турнирной таблице чемпионата Турции. Сейчас стамбульская команда осела на девятой позиции.
Причем результативность у команды Фатиха Терима крайне низкая. Забит всего 21 мяч в 16 матчах, что даже по меркам Суперлиги весьма скромно.
Вот и в минувшем туре «Галатасарай» разочаровал игрой и результатом. На выезде команда уступила с минимальным счетом «Сивасспору».
Против «Истанбул Башакшехира» команда в последние годы играет довольно успешно. Из пяти последних очных битв «Галатасарай» выиграл три при одной неудаче.
«Истанбул Башакшехир»
После провального старта эта команда пошла на подъем. Более того, рывок на 4 место был обеспечен прекрасной игрой в ноябре.
Главным богатством «Истанбул Башакшехира» является надежная оборона. В 16 матчах команда пропустила 17 мячей.
В предыдущем матче команда переиграла земляков из «Касымпаши» (2:1). Причем до того на выезде был разгромлен «Хатайспор» (0:3).
«Истанбул Башакшехир» сейчас смотрится неплохо. К тому же отставание от второй позиции составляет всего два очка.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Истанбул Башакшехир» — за 3.60.
«Галатасарай» должен прервать свою полуторамесячную серию без побед в чемпионате.
Гости в последних матчах смотрятся выгодно, однако
Команда Терима намерена вернуться на победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» с коэффициентом 2.00.