«Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» Ф — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне традиционно борется за выход в еврокубки. После ряда неудачных матчей франкфуртцы поднялись на 7 место.

В минувшем туре «Айнтрахт» Ф добыл три очка. На выезде команда одолела менхенгладбахскую «Боруссию» (2:3).

Эта виктория стала для команды второй подряд в Бундеслиге. Причем до того «Айнтрахт» разнес в щепки крепкий «Байер» (5:2).

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«Майнц» — настоящий злой гений для франкфуртцев. Из пяти последних очных поединков три завершились поражениями «Айнтрахта» при одной победе.

«Майнц»

Эта команда в нынешнем сезоне является кандидатом на еврокубковые места. Сейчас «Майнц» как раз находится на искомом 6 месте.

Главной особенностью команды является успешная игра в обороне. В 16 матчах пропущено всего 16 мячей, что является одним из лучших показателей в лиге.

К слову, в минувшем туре «Майнц» победил. «Герта» была разгромлена в красивом стиле (4:0).

Правда, на выезде команда играет не столь удачно. Вероятно, и в этом поединке «Майнц» испытает трудности.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Майнц» — за 3.00.

«Айнтрахт» Ф находится на психологическом подъеме.

«Майнц» хорошо обороняется, но неудачно играет на выезде .

Хозяева наверняка будут активно штурмовать оборонительные порядки «Майнца». Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.25.