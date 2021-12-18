ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» оставит ни с чем «Майнц»?

    «Айнтрахт» Ф — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Майнц Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Ф — «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиян Якич
    «Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» Ф — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •

    Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Майнц

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне традиционно борется за выход в еврокубки. После ряда неудачных матчей франкфуртцы поднялись на 7 место.

    В минувшем туре «Айнтрахт» Ф добыл три очка. На выезде команда одолела менхенгладбахскую «Боруссию» (2:3).

    Эта виктория стала для команды второй подряд в Бундеслиге. Причем до того «Айнтрахт» разнес в щепки крепкий «Байер» (5:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Майнц» — настоящий злой гений для франкфуртцев. Из пяти последних очных поединков три завершились поражениями «Айнтрахта» при одной победе.

    «Майнц»

    Эта команда в нынешнем сезоне является кандидатом на еврокубковые места. Сейчас «Майнц» как раз находится на искомом 6 месте.

    Главной особенностью команды является успешная игра в обороне. В 16 матчах пропущено всего 16 мячей, что является одним из лучших показателей в лиге.

  • А что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • Представьте Зидана в «Блэкберне», а Марадону в «Шеффилд Юнайтед»
  • 15/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Майнц» победил. «Герта» была разгромлена в красивом стиле (4:0).

    Правда, на выезде команда играет не столь удачно. Вероятно, и в этом поединке «Майнц» испытает трудности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Майнц» — за 3.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Айнтрахт» Ф находится на психологическом подъеме.

    «Майнц» хорошо обороняется, но неудачно играет на выезде.

    Хозяева наверняка будут активно штурмовать оборонительные порядки «Майнца». Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айнтрахт» Ф — «Майнц»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» оставит ни с чем «Майнц»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры