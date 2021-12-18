Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Майнц
«Айнтрахт» Ф
«Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне традиционно борется за выход в еврокубки. После ряда неудачных матчей франкфуртцы поднялись на 7 место.
В минувшем туре «Айнтрахт» Ф добыл три очка. На выезде команда одолела менхенгладбахскую «Боруссию» (2:3).
Эта виктория стала для команды второй подряд в Бундеслиге. Причем до того «Айнтрахт» разнес в щепки крепкий «Байер» (5:2).
«Майнц» — настоящий злой гений для франкфуртцев. Из пяти последних очных поединков три завершились поражениями «Айнтрахта» при одной победе.
«Майнц»
Эта команда в нынешнем сезоне является кандидатом на еврокубковые места. Сейчас «Майнц» как раз находится на искомом 6 месте.
Главной особенностью команды является успешная игра в обороне. В 16 матчах пропущено всего 16 мячей, что является одним из лучших показателей в лиге.
К слову, в минувшем туре «Майнц» победил. «Герта» была разгромлена в красивом стиле (4:0).
Правда, на выезде команда играет не столь удачно. Вероятно, и в этом поединке «Майнц» испытает трудности.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Майнц» — за 3.00.
«Айнтрахт» Ф находится на психологическом подъеме.
«Майнц» хорошо обороняется, но
Хозяева наверняка будут активно штурмовать оборонительные порядки «Майнца». Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.25.