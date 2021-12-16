Коэффициенты на матч Челси — Эвертон
«Челси»
«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.
Еще совсем недавно «Челси» лидировал, но после двух неудачных матчей оказался позади «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Правда, отставание совсем несущественное.
В конце ноября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а в начале текущего месяца неожиданно уступил «Вест Хэму» (2:3).
При этом «Челси» не лучшим образом выглядел даже в победных матчах против «Уотфорда» и «Лидса». Плюс не забываем про ничью с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.
И самое интересно, что сбой начался в самой надежной линии «Челси» — в обороне. В пяти предыдущих матчах команда Томаса Тухеля пропустила 10 мячей, а для нее это аномально много.
«Эвертон»
«Эвертон» тем временем опустился уже на 14-е место, набрав в 16-ти матчах 18 очков.
В пяти предыдущих матчах «Эвертон» потерпел четыре поражения. Исключением стала лишь встреча с «Арсеналом» (2:1), в которой команда Рафаэля Бенитеса одержала волевую победу.
Остальные матчи «Эвертон» провел крайне слабо. В том числе недавнюю игру против «Кристал Пэлас», в которой пропустил три мяча.
Безвыигрышная гостевая серия «Эвертона» составляет уже шесть матчей. При этом в пяти случаях «ириски» проиграли.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Эвертона» — за 15.00.
«Челси» в последнее время не так убедителен, как в начале сезона, возможно, даже у команды Тухеля небольшой спад, но с таким «Эвертоном» она точно справится.
Очень странно, что в «Эвертоне» продолжают верить в Бенитеса. Кроме встречи с «Арсеналом», в которой команда испанца действительно показала характер, большую часть матчей она провела откровенно слабо.
Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.88.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 2,5 за 2.28.