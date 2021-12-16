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    «Челси» воспользуется проблемами «Эвертона»?

    «Челси» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.28) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Эвертон»
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    «Челси» пропустил 10 мячей в пяти последних матчах
    «Челси» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 декабря в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:45 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч Челси — Эвертон

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

    Еще совсем недавно «Челси» лидировал, но после двух неудачных матчей оказался позади «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Правда, отставание совсем несущественное.

    В конце ноября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а в начале текущего месяца неожиданно уступил «Вест Хэму» (2:3).

    При этом «Челси» не лучшим образом выглядел даже в победных матчах против «Уотфорда» и «Лидса». Плюс не забываем про ничью с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.

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    • И самое интересно, что сбой начался в самой надежной линии «Челси» — в обороне. В пяти предыдущих матчах команда Томаса Тухеля пропустила 10 мячей, а для нее это аномально много.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем опустился уже на 14-е место, набрав в 16-ти матчах 18 очков.

    В пяти предыдущих матчах «Эвертон» потерпел четыре поражения. Исключением стала лишь встреча с «Арсеналом» (2:1), в которой команда Рафаэля Бенитеса одержала волевую победу.

    Остальные матчи «Эвертон» провел крайне слабо. В том числе недавнюю игру против «Кристал Пэлас», в которой пропустил три мяча.

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    Безвыигрышная гостевая серия «Эвертона» составляет уже шесть матчей. При этом в пяти случаях «ириски» проиграли.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Эвертона» — за 15.00.

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    «Челси» в последнее время не так убедителен, как в начале сезона, возможно, даже у команды Тухеля небольшой спад, но с таким «Эвертоном» она точно справится.

    Очень странно, что в «Эвертоне» продолжают верить в Бенитеса. Кроме встречи с «Арсеналом», в которой команда испанца действительно показала характер, большую часть матчей она провела откровенно слабо.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 2,5 за 2.28.

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    «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» воспользуется проблемами «Эвертона»?
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