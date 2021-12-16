«Челси» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 декабря в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

Еще совсем недавно «Челси» лидировал, но после двух неудачных матчей оказался позади «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Правда, отставание совсем несущественное.

В конце ноября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а в начале текущего месяца неожиданно уступил «Вест Хэму» (2:3).

При этом «Челси» не лучшим образом выглядел даже в победных матчах против «Уотфорда» и «Лидса». Плюс не забываем про ничью с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.

И самое интересно, что сбой начался в самой надежной линии «Челси» — в обороне. В пяти предыдущих матчах команда Томаса Тухеля пропустила 10 мячей, а для нее это аномально много.

«Эвертон»

«Эвертон» тем временем опустился уже на 14-е место, набрав в 16-ти матчах 18 очков.

В пяти предыдущих матчах «Эвертон» потерпел четыре поражения. Исключением стала лишь встреча с «Арсеналом» (2:1), в которой команда Рафаэля Бенитеса одержала волевую победу.

Остальные матчи «Эвертон» провел крайне слабо. В том числе недавнюю игру против «Кристал Пэлас», в которой пропустил три мяча.

Все прогнозы на АПЛ

Безвыигрышная гостевая серия «Эвертона» составляет уже шесть матчей. При этом в пяти случаях «ириски» проиграли.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Эвертона» — за 15.00.

«Челси» в последнее время не так убедителен, как в начале сезона, возможно, даже у команды Тухеля небольшой спад, но с таким «Эвертоном» она точно справится.

Очень странно, что в «Эвертоне» продолжают верить в Бенитеса. Кроме встречи с «Арсеналом», в которой команда испанца действительно показала характер, большую часть матчей она провела откровенно слабо.

Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 2,5 за 2.28.