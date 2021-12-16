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    «Альбасете» — «Кадис». Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбол, Кубок Испании, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Кадис»
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    «Кадис»
    «Альбасете» сыграет на своем поле с «Кадисом» в 1/32 финала Кубка Испании. Поединок состоится 16 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Альбасете» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Альбасете»

    В прошлом сезоне «Альбасете» вылетел из Сегунды и теперь выступает в третьем дивизионе в одной из групп, где сейчас возглавляет турнирную таблицу.

    За последние пять игр с учетом всех турниров «сыровары» не знали горечи поражений, выиграв в этот период в четырех из них при одном игровом исходе. Накануне они в рамках чемпионата обыграли в гостях «Мурсию» — 2:1.

    Кастильонцы уже преодолели один этап в данном кубковом соревновании, где смогли по итогам дополнительного времени сломили сопротивление «Ферроля» 2:1, также представляющий третий дивизион.

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    За последние четыре розыгрыша Кубка Испании «Альбасете» смог только раз преодолеть хотя бы один раунд.

    «Кадис»

    «Кадис» этот сезон проводит в Примере, где на текущий момент находится в зоне вылета, набрав в 17 играх только 13 очков и отстает от безопасной строки на два балла.

    У «желто-синих» за последние пять встреч только одна победа. Еще в этот период они один поединок закончили вничью и три раза уходили с поля поверженными. Перед этой игрой была домашняя мировая с «Гранадой» — 1:1.

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    • Виктория как раз пришлась на предыдущий раунд Кубка Испании, где андалузцы легко справились с коллективом из шестого дивизиона, обыграв его со счетом 7:0.

    Как правило, в последних четырех розыгрышах Кубка страны «Кадис» проходил два первых этапа.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Сегунды «Альбасете» дважды обыграл «Кадис» по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Альбасете» — «Кадис»

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Кадиса» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Альбасете» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.00.

    Прогнозируем, что поединок лидера третьего дивизиона и аутсайдера Сегунды не будет особо результативным, потому что они имеют определенные проблемы в завершающей стадии, да и между собой зачастую играют по низам.

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    «Альбасете» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Встреча не предвещает голевой феерии
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