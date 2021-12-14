«Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 22:30 мск. «Вольфсбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиге после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

Минувшая неделя принесла «Вольфсбургу» сразу два разочарования. Сначала команда Флориана Кофельдта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв на своем поле французскому «Лиллю» (1:2).

А еще через несколько дней «Вольфсбург» уступил дома «Штутгарту» (0:2).

И после этого серия поражений «Вольфсбурга» составляет уже пять матчей , а безвыигрышая — семь. Очень похоже на то, что Кофельдт тоже не задержится в «Вольфсбурге» надолго.

«Вольфсбург» пропустил 18 мячей в семи предыдущих матчах.

«Кельн»

«Кельн» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в предыдущих турах 19 очков.

В минувшую пятницу «козлы» проиграли на своем поле «Аугсбургу» со счетом 0:2, пропустив два мяча в последние 20 минут.

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Зато перед этим у «Кельна» была серия из четырех матчей без поражений (победа и три ничьи).

При этом интересно, что «Кельн» еще ни разу в текущем сезоне не выигрывал в гостях.

Прогноз и ставка

На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Кельна» — за 3.58.

«Вольфсбург» находится в непонятном состоянии, тогда как «Кельн», как правило, не лучшим образом проводит гостевые матчи. Поэтому ставку на исход здесь точно нельзя назвать оптимальным вариантом.

Соперники точно обменяются забитыми мячами, а вот в чью пользу завершится встреча, сказать сложно.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.