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    «Кельн» продлит ужасную серию «Вольфсбурга»?

    «Вольфсбург» — «Кельн». Прогноз (к. 2.09) и ставки на чемпионат Германии 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Кельн»
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    Cерия поражений «Вольфсбурга» составляет уже пять матчей
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 22:30 мск. «Вольфсбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 22:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч Вольфсбург — Кёльн

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиге после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    Минувшая неделя принесла «Вольфсбургу» сразу два разочарования. Сначала команда Флориана Кофельдта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв на своем поле французскому «Лиллю» (1:2).

    А еще через несколько дней «Вольфсбург» уступил дома «Штутгарту» (0:2).

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    • И после этого серия поражений «Вольфсбурга» составляет уже пять матчей, а безвыигрышая — семь. Очень похоже на то, что Кофельдт тоже не задержится в «Вольфсбурге» надолго.

    «Вольфсбург» пропустил 18 мячей в семи предыдущих матчах.

    «Кельн»

    «Кельн» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в предыдущих турах 19 очков.

    В минувшую пятницу «козлы» проиграли на своем поле «Аугсбургу» со счетом 0:2, пропустив два мяча в последние 20 минут.

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    Зато перед этим у «Кельна» была серия из четырех матчей без поражений (победа и три ничьи).

    При этом интересно, что «Кельн» еще ни разу в текущем сезоне не выигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Кельна» — за 3.58.

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    «Вольфсбург» находится в непонятном состоянии, тогда как «Кельн», как правило, не лучшим образом проводит гостевые матчи. Поэтому ставку на исход здесь точно нельзя назвать оптимальным вариантом.

    Соперники точно обменяются забитыми мячами, а вот в чью пользу завершится встреча, сказать сложно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.

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    «Вольфсбург» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. «Кельн» продлит ужасную серию «Вольфсбурга»?
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