Коэффициенты на матч Вольфсбург — Кёльн
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиге после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.
Минувшая неделя принесла «Вольфсбургу» сразу два разочарования. Сначала команда Флориана Кофельдта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв на своем поле французскому «Лиллю» (1:2).
А еще через несколько дней «Вольфсбург» уступил дома «Штутгарту» (0:2).
И после этого
«Вольфсбург»
«Кельн»
«Кельн» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в предыдущих турах 19 очков.
В минувшую пятницу «козлы» проиграли на своем поле «Аугсбургу» со счетом 0:2, пропустив два мяча в последние 20 минут.
Зато перед этим у «Кельна» была серия из четырех матчей без поражений (победа и три ничьи).
При этом интересно, что «Кельн» еще ни разу в текущем сезоне не выигрывал в гостях.
Прогноз и ставка
На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Кельна» — за 3.58.
«Вольфсбург» находится в непонятном состоянии, тогда как «Кельн», как правило, не лучшим образом проводит гостевые матчи. Поэтому ставку на исход здесь точно нельзя назвать оптимальным вариантом.
Соперники точно обменяются забитыми мячами, а вот в чью пользу завершится встреча, сказать сложно.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.