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    Очередная неудача «Химок»?

    «Ахмат» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, РПЛ, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Химки»
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    Денис Глушаков
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Декабря 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч Ахмат — Химки

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» очень симпатичен, и нынешнее 7 место — далеко не предел возможностей команды. Грозненцы лишь на 4 очка отстают от третьей позиции.

    В минувшем туре «Ахмат» драматично уступил «Спартаку» (2:1). Причем до того команда добыла три победы подряд.

    Правда, забивает чеченский клуб реже, нежели пропускает в свои ворота (20:23). К слову, лучшим бомбардиром «Ахмата» является Даниил Уткин, забивший 6 мячей.

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    Против химкинцев «Ахмат» играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы выиграли трижды при одной неудаче.

    «Химки»

    Химкинцы выглядят почти беспомощными. Последнее место с 14 очками в активе — полный провал, и подняться из зоны вылета будет непросто.

    Причем из 15 командных голов 7 в активе опытного Дениса Глушакова. А ведь экс-капитан «Спартака» по амплуа полузащитник. Где форварды?!

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    • В минувшем туре «Химки» вновь проиграли. На сей раз поражение стало более досадным, ведь дома команда уступила конкуренту в борьбе за выживание тульскому «Арсеналу» (1:2).

    Химкинцы без побед уже почти два месяца. С такой тенденцией шансы на выживание в РПЛ стремительно падают.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.88, на ничью за 3.50, а на «Химки» — за 4.60.

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    «Ахмат» сейчас смотрится гораздо монолитнее химкинцев.

    Гости давно не побеждали, и сейчас переживают заметный спад в игре.

    «Ахмат» сейчас банально сильнее явного аутсайдера чемпионата. Наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» -0.75 с коэффициентом 2.10.

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    «Ахмат» — «Химки»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Очередная неудача «Химок»?
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