«Ахмат» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» очень симпатичен, и нынешнее 7 место — далеко не предел возможностей команды. Грозненцы лишь на 4 очка отстают от третьей позиции.

В минувшем туре «Ахмат» драматично уступил «Спартаку» (2:1). Причем до того команда добыла три победы подряд.

Правда, забивает чеченский клуб реже, нежели пропускает в свои ворота (20:23). К слову, лучшим бомбардиром «Ахмата» является Даниил Уткин, забивший 6 мячей.

Все прогнозы на РПЛ

Против химкинцев «Ахмат» играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы выиграли трижды при одной неудаче.

«Химки»

Химкинцы выглядят почти беспомощными. Последнее место с 14 очками в активе — полный провал, и подняться из зоны вылета будет непросто.

Причем из 15 командных голов 7 в активе опытного Дениса Глушакова. А ведь экс-капитан «Спартака» по амплуа полузащитник. Где форварды?!

В минувшем туре «Химки» вновь проиграли. На сей раз поражение стало более досадным, ведь дома команда уступила конкуренту в борьбе за выживание тульскому «Арсеналу» (1:2).

Химкинцы без побед уже почти два месяца. С такой тенденцией шансы на выживание в РПЛ стремительно падают.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.88, на ничью за 3.50, а на «Химки» — за 4.60.

«Ахмат» сейчас смотрится гораздо монолитнее химкинцев .

Гости давно не побеждали, и сейчас переживают заметный спад в игре.

«Ахмат» сейчас банально сильнее явного аутсайдера чемпионата. Наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» -0.75 с коэффициентом 2.10.