12 декабря состоится матч 15 тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Байером». Поединок начнется в 19:30 мск. «Айнтрахт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Неудачный старт и ряд откровенно блеклых поединков — такова диспозиция франкфуртцев. «Айнтрахт» пребывает на скромном 12 месте.

Правда, есть и некоторый позитив. Как минимум, в виде высокой плотности в турнирной таблице Бундеслиги, ведь до 7-го места отставание составляет всего три очка.

До прошлого тура франкфуртцы не проигрывали уже больше месяца. Эта серия в итоге составила шесть поединков во всех турнирах.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Орлы» проиграли в прошлом поединке, уступив «Хоффенхайму» (2:3). В последнем матче они разошлись миром с «Фенербахче» (1:1) в Лиге Европы, где ранее уже вышли в плей-офф с первого места в группе.

«Байер»

Леверкузенцы находится на 3-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 27 очков и пока что они не могут соперничать с лидерами турнира.

«Байер» подходит к этому матчу с серией побед в Бундеслиге. На данный момент «фармацевты» не проигрывают уже четыре поединка, три из которых завершались победой.

Таким образом, отставание от второго «Дортмунда» составляет три очка, а от лидера — семь баллов. Между тем, четвертый «Фрайбург» отстает на два пункта.

На этой неделе клуб потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1) на выезде в Лиге Европы, что мог себе позволить, ибо раньше обеспечил себе победу в группе и путевку в 1/8 финала.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.