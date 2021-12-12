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    Удержится ли «Байер» на третьем месте Бундеслиги?

    «Айнтрахт» — «Байер». Прогноз (к. 2.15) и ставки на футбол, Бундеслига, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Байер»
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    «Байер» выиграл три последних матча в Бундеслиге
    12 декабря состоится матч 15 тура немецкой Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Байером». Поединок начнется в 19:30 мск. «Айнтрахт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Декабря 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Байер

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    Неудачный старт и ряд откровенно блеклых поединков — такова диспозиция франкфуртцев. «Айнтрахт» пребывает на скромном 12 месте.

    Правда, есть и некоторый позитив. Как минимум, в виде высокой плотности в турнирной таблице Бундеслиги, ведь до 7-го места отставание составляет всего три очка.

    До прошлого тура франкфуртцы не проигрывали уже больше месяца. Эта серия в итоге составила шесть поединков во всех турнирах.

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    «Орлы» проиграли в прошлом поединке, уступив «Хоффенхайму» (2:3). В последнем матче они разошлись миром с «Фенербахче» (1:1) в Лиге Европы, где ранее уже вышли в плей-офф с первого места в группе.

    «Байер»

    Леверкузенцы находится на 3-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 27 очков и пока что они не могут соперничать с лидерами турнира.

    «Байер» подходит к этому матчу с серией побед в Бундеслиге. На данный момент «фармацевты» не проигрывают уже четыре поединка, три из которых завершались победой.

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    • Таким образом, отставание от второго «Дортмунда» составляет три очка, а от лидера — семь баллов. Между тем, четвертый «Фрайбург» отстает на два пункта.

    На этой неделе клуб потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1) на выезде в Лиге Европы, что мог себе позволить, ибо раньше обеспечил себе победу в группе и путевку в 1/8 финала.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.

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    «Айнтрахт» — «Байер»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Байер» на третьем месте Бундеслиги?
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