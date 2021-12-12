Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Байер
«Айнтрахт»
Неудачный старт и ряд откровенно блеклых поединков — такова диспозиция франкфуртцев. «Айнтрахт» пребывает на скромном 12 месте.
Правда, есть и некоторый позитив. Как минимум, в виде высокой плотности в турнирной таблице Бундеслиги, ведь до 7-го места отставание составляет всего три очка.
До прошлого тура франкфуртцы не проигрывали уже больше месяца. Эта серия в итоге составила шесть поединков во всех турнирах.
«Орлы» проиграли в прошлом поединке, уступив «Хоффенхайму» (2:3). В последнем матче они разошлись миром с «Фенербахче» (1:1) в Лиге Европы, где ранее уже вышли в плей-офф с первого места в группе.
«Байер»
Леверкузенцы находится на 3-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 27 очков и пока что они не могут соперничать с лидерами турнира.
«Байер» подходит к этому матчу с серией побед в Бундеслиге. На данный момент «фармацевты» не проигрывают уже четыре поединка, три из которых завершались победой.
Таким образом, отставание от второго «Дортмунда» составляет три очка, а от лидера — семь баллов. Между тем, четвертый «Фрайбург» отстает на два пункта.
На этой неделе клуб потерпел поражение от «Ференцвароша» (0:1) на выезде в Лиге Европы, что мог себе позволить, ибо раньше обеспечил себе победу в группе и путевку в 1/8 финала.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15.