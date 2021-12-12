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    Все новости спорта

    «Зенит» уверенно оторвется от конкурентов?

    «Динамо» — «Зенит». Дерзкая ставка за 7.40 на матч РПЛ 12 декабря 2021 года

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    Клаудиньо
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Декабря 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч Динамо — Зенит

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.07
  • Ставка!
    •

    «Динамо»

    Динамовцы сейчас — чуть ли не единственные, кто может бросить перчатку чемпиону. Отставание от лидера составляет только два очка.

    В минувшем туре «Динамо» добыло четвертую победу подряд. Причем до этой серии команда Сандро Шварца уступила как раз «Зениту» (4:1).

    А вот в кадровом плане у москвичей имеются проблемы. Травмированы Диего Лаксальт и Клинтон Нжие.

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    Против «Зенита» динамовцы в последнее время играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» выиграло только однажды при четырех коллизиях.

    «Зенит»

    «Зенит» растерял свой гандикап над конкурентами. Питерцы виноваты сами: на ровном месте были потеряны драгоценные баллы в матчах с «Ростовом» и «Уралом».

    Конечно, атака команды — ее настоящее украшение. Клаудиньо делает разницу, а Сердар Азмун с Артемом Дзюбой всегда готовы завершить начинания партнеров.

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    • На неделе «Зенит» завершил свое выступление в Лиге чемпионов. Ничья с «Челси» (3:3) украсила последний тур группового турнира.

    Из кадровых проблем стоит отметить только травму голкипера Станислава Крицюка. Правда, его успешно подменяет более опытный Михаил Кержаков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 2.10, на ничью за 3.76, а на «Динамо» — за 3.50.

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    «Динамо» сейчас на ходу, но тягаться с питерцами москвичам будет тяжело.

    Команда Сергея Семака традиционно серьезно настраивается на матчи с конкурентами.

    «Зенит» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же постарается оторваться от главного конкурента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.40. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка (7.40), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» уверенно оторвется от конкурентов?
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