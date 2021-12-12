«Динамо» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Динамовцы сейчас — чуть ли не единственные, кто может бросить перчатку чемпиону. Отставание от лидера составляет только два очка.

В минувшем туре «Динамо» добыло четвертую победу подряд. Причем до этой серии команда Сандро Шварца уступила как раз «Зениту» (4:1).

А вот в кадровом плане у москвичей имеются проблемы. Травмированы Диего Лаксальт и Клинтон Нжие.

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Против «Зенита» динамовцы в последнее время играют неудачно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» выиграло только однажды при четырех коллизиях.

«Зенит»

«Зенит» растерял свой гандикап над конкурентами. Питерцы виноваты сами: на ровном месте были потеряны драгоценные баллы в матчах с «Ростовом» и «Уралом».

Конечно, атака команды — ее настоящее украшение. Клаудиньо делает разницу, а Сердар Азмун с Артемом Дзюбой всегда готовы завершить начинания партнеров.

На неделе «Зенит» завершил свое выступление в Лиге чемпионов. Ничья с «Челси» (3:3) украсила последний тур группового турнира.

Из кадровых проблем стоит отметить только травму голкипера Станислава Крицюка. Правда, его успешно подменяет более опытный Михаил Кержаков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 2.10, на ничью за 3.76, а на «Динамо» — за 3.50.

«Динамо» сейчас на ходу, но тягаться с питерцами москвичам будет тяжело.

Команда Сергея Семака традиционно серьезно настраивается на матчи с конкурентами.

«Зенит» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же постарается оторваться от главного конкурента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 7.40. Для остальных — более умеренный прогноз.