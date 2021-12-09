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    В Сан-Себастьяне будет суховато?

    «Реал Сосьедад» — ПСВ. Прогноз (к. 2.11) и ставки на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — ПСВ
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    ПСВ — «Реал Сосьедад»
    В матче 6 тура групповой стадии Лиги Европы (группа B) «Реал Сосьедад» и ПСВ разыграют вторую путевку в плей-офф. Игра состоится 9 декабря в 20:45 по мск. «Реал Сосьедад» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 09 Декабря 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:45 ПСВ ПСВ
  • Лига Европы. Группа B
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    Коэффициенты на матч Реал Сосьедад — ПСВ

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    Клуб из Сан-Себастьяна идет на 3 месте с 6 очками на счету. Он точно попадет в Лигу конференций, но если сумеет выиграть, то окажется в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

    «Реал Сосьедад» потерял второе место в прошлом туре, когда проиграл на выезде «Монако» со счетом 1:2. Гола Александра Исака оказалось недостаточно для того, чтобы набрать хотя бы одно очко.

    Перед матчем с «монегасками» у «королевского клуба» было два близких поединка со «Штурмом». В первом он выиграл 1:0, а во втором была ничья 1:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После поражения от «Монако» «Реал Сосьедад» проиграл два раза подряд в Примере. Там он уступил 0:1 «Эспаньолу» и 0:2 мадридскому «Реалу».

    ПСВ

    ПСВ сейчас в более выгодной позиции, поскольку его устроит и ничья. Клуб из Нидерландов имеет на 2 пункта больше благодаря победе в прошлом туре над «Штурмом» со счетом 2:0.

    Ранее у «крестьян» было два непростых противостояния с «Монако». Первое завершилось поражением 1:2, а во втором ПСВ удалось добыть ничейный результат, отыграв на ноль.

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  • 06/12/2021

    • На внутренней арене у ПСВ тоже все в порядке. В чемпионате страны команда занимает 3 место. У нее 34 очка в активе и от лидера турнира отрыв составляет всего 2 пункта.

    В последних поединках ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1) и с крупным счетом разбил «Утрехт» (4:1) на своем поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры делают свою ставку на «Реал Сосьедад» (коэфф. 1.84). Победа ПСВ в этом матче оценивается коэффициентом 4.30. На ничейный исход поединка можно поставить с котировкой 3.95.

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    Прошлая встреча между командами завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Однако в этот раз счет может быть поменьше.

    Уровень ответственности очень высокий. «Реалу» нужна победа, а ПСВ будет всеми силами не пускать соперника к воротам. При этом обе команды не забивали больше гола в трех играх ЛЕ подряд. Рекомендуемая ставка — тотал меньше 2.5 за 2.11.

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    «Реал Сосьедад» — ПСВ: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. В Сан-Себастьяне будет суховато?
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