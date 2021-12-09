В матче 6 тура групповой стадии Лиги Европы (группа B) «Реал Сосьедад» и ПСВ разыграют вторую путевку в плей-офф. Игра состоится 9 декабря в 20:45 по мск. «Реал Сосьедад» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Клуб из Сан-Себастьяна идет на 3 месте с 6 очками на счету. Он точно попадет в Лигу конференций, но если сумеет выиграть, то окажется в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» потерял второе место в прошлом туре, когда проиграл на выезде «Монако» со счетом 1:2. Гола Александра Исака оказалось недостаточно для того, чтобы набрать хотя бы одно очко.

Перед матчем с «монегасками» у «королевского клуба» было два близких поединка со «Штурмом». В первом он выиграл 1:0, а во втором была ничья 1:1.

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После поражения от «Монако» «Реал Сосьедад» проиграл два раза подряд в Примере. Там он уступил 0:1 «Эспаньолу» и 0:2 мадридскому «Реалу».

ПСВ

ПСВ сейчас в более выгодной позиции, поскольку его устроит и ничья. Клуб из Нидерландов имеет на 2 пункта больше благодаря победе в прошлом туре над «Штурмом» со счетом 2:0.

Ранее у «крестьян» было два непростых противостояния с «Монако». Первое завершилось поражением 1:2, а во втором ПСВ удалось добыть ничейный результат, отыграв на ноль.

На внутренней арене у ПСВ тоже все в порядке. В чемпионате страны команда занимает 3 место. У нее 34 очка в активе и от лидера турнира отрыв составляет всего 2 пункта.

В последних поединках ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1) и с крупным счетом разбил «Утрехт» (4:1) на своем поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры делают свою ставку на «Реал Сосьедад» (коэфф. 1.84). Победа ПСВ в этом матче оценивается коэффициентом 4.30. На ничейный исход поединка можно поставить с котировкой 3.95.

Прошлая встреча между командами завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Однако в этот раз счет может быть поменьше.