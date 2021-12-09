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    В Генте забивают все?

    «Гент» — «Флора». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    Вадис Одиджа-Офо
    «Гент» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Гент» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 09 Декабря 2021 года
    Гент
  • Лига конференций. Группа B
    •  Гент 20:45 Флора Таллин Флора Таллин
  • Лига конференций. Группа B
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    Коэффициенты на матч Гент — Флора Таллин

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Гент»

    «Гент» уже решил вопрос выхода в плей-офф. Бельгийцы уже точно не уступят первую строчку «Партизану», ибо имеют преимущество по личным встречам.

    Правда, «индейцы» забили всего 5 мячей в 5 матчах. Зато оборона команды только дважды дала результативный сбой.

    В последнем матче своего чемпионата «Гент» добыл важнейшую победу. На выезде был обыгран «Хеверли Лувен» (0:1).

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    К слову, в чемпионате Бельгии команда занимает только 6 место. Между тем, трехматчевая победная серия вызывает уважение.

    «Флора»

    Таллиннский клуб имел шанс выиграть чемпионат Эстонии, но упустил его. Ничья с «Левадией» (2:2) принесла форменное разочарование.

    Разумеется, от подобных стрессов сразу не отойдешь. Между тем, в матче с немотивированным соперником эстонцы могут побороться за очки.

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    • Более того, шанс занять второе место у «Флоры» есть. Правда, для этого должен совпасть ряд обстоятельств.

    В кадровом плане у эстонцев ситуация непонятная. Например, неизвестно, примет ли участие в матче ведущий форвард команды Рауно Саппинен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гент» за 1.34, на ничью за 5.15, а на «Флору» — за 8.50.

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    Бельгийцы превосходят соперника в классе, однако уже потеряли турнирную мотивацию.

    «Флора» сыграет вторым номером, и явно намеревается зацепиться за очки.

    Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Гент» — «Флора»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. В Генте забивают все?
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