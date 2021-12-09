«Гент» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:45 мск. «Гент» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Гент» уже решил вопрос выхода в плей-офф. Бельгийцы уже точно не уступят первую строчку «Партизану», ибо имеют преимущество по личным встречам.

Правда, «индейцы» забили всего 5 мячей в 5 матчах. Зато оборона команды только дважды дала результативный сбой.

В последнем матче своего чемпионата «Гент» добыл важнейшую победу. На выезде был обыгран «Хеверли Лувен» (0:1).

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К слову, в чемпионате Бельгии команда занимает только 6 место. Между тем, трехматчевая победная серия вызывает уважение.

«Флора»

Таллиннский клуб имел шанс выиграть чемпионат Эстонии, но упустил его. Ничья с «Левадией» (2:2) принесла форменное разочарование.

Разумеется, от подобных стрессов сразу не отойдешь. Между тем, в матче с немотивированным соперником эстонцы могут побороться за очки.

Более того, шанс занять второе место у «Флоры» есть. Правда, для этого должен совпасть ряд обстоятельств.

В кадровом плане у эстонцев ситуация непонятная. Например, неизвестно, примет ли участие в матче ведущий форвард команды Рауно Саппинен.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гент» за 1.34, на ничью за 5.15, а на «Флору» — за 8.50.

Бельгийцы превосходят соперника в классе, однако уже потеряли турнирную мотивацию.

«Флора» сыграет вторым номером, и явно намеревается зацепиться за очки .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.