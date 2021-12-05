«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» потенциально занимают четвертое место, ведь с матчем в запасе на два очка отстают от зоны ЛЧ.

Клуб уже успел провести под руководством Антонио Конте пять матчей. Впечатления пока что не самые однозначные. Итальянец, как и его предшественники, похоже, пока не особо не понимает, что делать с этой командой.

С одной стороны, неплохой матч и победа над «Лидсом», а с другой — неприятное поражение от словенской «Муры» в Лиге конференций. Кроме того, в игре с «Эвертоном», которая завершилась вничью 0:0, «Тоттенхэм» тоже не блистал.

Все прогнозы на АПЛ

В минувшее воскресенье «Тоттенхэм» должен был сыграть на выезде с «Бернли», но матч отменили из-за снегопада. Правда, в прошлом туре коллектив разобрался с крепким «Брентфордом» (2:0) дома.

«Норвич»

«Норвич» тем временем находится на предпоследней строчке, опережая оказавшийся на дне «Ньюкасл» на три очка.

Клуб в начале декабря тоже сменил главного тренера. Вместо Даниэля Фарке был назначен недавно уволенный из «Астон Виллы» Дин Смит.

Любопытно, что это случилось сразу после гостевой победы «Норвича» над «Брентфордом». По всей видимости, решение было принято еще до игры.

И вряд ли о нем сейчас жалеют. При Смите «Норвич» одержал победу над «Саутгемптоном», сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.