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    Окажется ли «Тоттенхэм» в зоне Лиги чемпионов?

    «Тоттенхэм» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, АПЛ, 5 декабря 2021 года

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    «Тоттенхэм» идет на шестом месте
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Норвич Сити

  • 1
  • 1.40
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  • 7.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» потенциально занимают четвертое место, ведь с матчем в запасе на два очка отстают от зоны ЛЧ.

    Клуб уже успел провести под руководством Антонио Конте пять матчей. Впечатления пока что не самые однозначные. Итальянец, как и его предшественники, похоже, пока не особо не понимает, что делать с этой командой.

    С одной стороны, неплохой матч и победа над «Лидсом», а с другой — неприятное поражение от словенской «Муры» в Лиге конференций. Кроме того, в игре с «Эвертоном», которая завершилась вничью 0:0, «Тоттенхэм» тоже не блистал.

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    В минувшее воскресенье «Тоттенхэм» должен был сыграть на выезде с «Бернли», но матч отменили из-за снегопада. Правда, в прошлом туре коллектив разобрался с крепким «Брентфордом» (2:0) дома.

    «Норвич»

    «Норвич» тем временем находится на предпоследней строчке, опережая оказавшийся на дне «Ньюкасл» на три очка.

    Клуб в начале декабря тоже сменил главного тренера. Вместо Даниэля Фарке был назначен недавно уволенный из «Астон Виллы» Дин Смит.

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    • Любопытно, что это случилось сразу после гостевой победы «Норвича» над «Брентфордом». По всей видимости, решение было принято еще до игры.

    И вряд ли о нем сейчас жалеют. При Смите «Норвич» одержал победу над «Саутгемптоном», сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15.

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    «Тоттенхэм» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Тоттенхэм» в зоне Лиги чемпионов?
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