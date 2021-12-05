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    Сможет ли «Эльче» выиграть у «Кадиса»?

    «Эльче» — «Кадис». Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Испании 5 декабря 2021 года

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    В семи домашних матчах «Эльче» потерпел только два поражения
    «Эльче» сыграет на своем поле против «Кадиса» в 16-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Декабря 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 18:15 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч Эльче — Кадис

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Эльче»

    «Эльче» находится на 17-й строчке после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 12 очков.

    Безвыигрышная серия «Эльче» затянулась уже на два месяца. Последний раз команда Франсиско выигрывала еще в начале октября.

    После этого «Эльче» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. В прошлом туре «бело-зеленые» поделили очки с «Осасуной», а перед этим крупно уступили «Бетису».

    В семи домашних матчах «Эльче» потерпел только два поражения.

    «Кадис»

    «Кадис» тоже набрал 12 очков в 15-ти матчах, но отстает от «Эльче» по дополнительным показателям.

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    • «Кадис» провалил конец ноября, потерпев два разгромных поражения. Сначала команда Альваро Серверы уступила «Хетафе» (0:4), а потом проиграла «Атлетико» (1:4).

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    У «Кадиса» на данный момент одна из худших оборон в лиге — в 15-ти матчах команда пропустила 27 мячей.

    «Кадис» потерпел три поражения в семи гостевых матчах Ла Лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Эльче» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Кадиса» — за 4.15.

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    В прошлом сезоне «Эльче» выиграл у «Кадиса» в гостях, а домашняя встреча завершилась вничью.

    Скорее всего, «Эльче» снова не проиграет «Кадису». Главный аргумент в пользу хозяев — оборона гостей, которая регулярно дает сбои.

    Ставка — победа «Эльче» за 2.05.

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    «Эльче» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Эльче» выиграть у «Кадиса»?
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