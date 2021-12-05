«Эльче» сыграет на своем поле против «Кадиса» в 16-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» находится на 17-й строчке после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 12 очков.

Безвыигрышная серия «Эльче» затянулась уже на два месяца. Последний раз команда Франсиско выигрывала еще в начале октября.

После этого «Эльче» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью. В прошлом туре «бело-зеленые» поделили очки с «Осасуной», а перед этим крупно уступили «Бетису».

В семи домашних матчах «Эльче» потерпел только два поражения.

«Кадис»

«Кадис» тоже набрал 12 очков в 15-ти матчах, но отстает от «Эльче» по дополнительным показателям.

«Кадис» провалил конец ноября, потерпев два разгромных поражения. Сначала команда Альваро Серверы уступила «Хетафе» (0:4), а потом проиграла «Атлетико» (1:4).

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У «Кадиса» на данный момент одна из худших оборон в лиге — в 15-ти матчах команда пропустила 27 мячей.

«Кадис» потерпел три поражения в семи гостевых матчах Ла Лиги.

Прогноз и ставка

На «Эльче» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Кадиса» — за 4.15.

В прошлом сезоне «Эльче» выиграл у «Кадиса» в гостях, а домашняя встреча завершилась вничью.

Скорее всего, «Эльче» снова не проиграет «Кадису». Главный аргумент в пользу хозяев — оборона гостей, которая регулярно дает сбои.

Ставка — победа «Эльче» за 2.05.