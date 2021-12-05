«Боруссия» М сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» имеет на своем счету 18 очков и находится в турнирной таблице на 11-й позиции в двух очках от еврокубковой зоны.

«Жеребята» не особо удачно стартовали в первенстве, набрав только четыре очка за первые пять матчей, выиграв и сыграв вничью по разу, а также потерпев три фиаско.

Затем гладбахцы проиграли только одну игру из семи при двух мировых исходах и четырех выигрышах. В итоге до прошлого матча они не уступали четыре матча кряду во всех турнирах.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем туре коллектив потерпел разгром в рейнском дерби от «Кельна» (1:4) в рамках Бундеслиги.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 13-ти сыгранных матчей. Выше находятся только «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер».

Перед паузой на матчи сборных команда потерпела лишь одно поражение — на выезде от мюнхенского клуба (1:2).

После перерыва коллектив проиграл еще дважды, уступив дома «Айнтрахту» (0:2) и «Бохуму» (1:2), в результате чего потерял третью строчку.

Между этими неудачными поединками клуб одержал только одну победу — в товарищеской встрече с «Карлсруэ» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.