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    Продолжится ли падение «Фрайбурга»?

    «Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз (к. 2.40) и ставки на чемпионат Германии 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Фрайбург»
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    «Фрайбург»идет на четвертом месте
    «Боруссия» М сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» имеет на своем счету 18 очков и находится в турнирной таблице на 11-й позиции в двух очках от еврокубковой зоны.

    «Жеребята» не особо удачно стартовали в первенстве, набрав только четыре очка за первые пять матчей, выиграв и сыграв вничью по разу, а также потерпев три фиаско.

    Затем гладбахцы проиграли только одну игру из семи при двух мировых исходах и четырех выигрышах. В итоге до прошлого матча они не уступали четыре матча кряду во всех турнирах.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем туре коллектив потерпел разгром в рейнском дерби от «Кельна» (1:4) в рамках Бундеслиги.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после 13-ти сыгранных матчей. Выше находятся только «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер».

    Перед паузой на матчи сборных команда потерпела лишь одно поражение — на выезде от мюнхенского клуба (1:2).

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  • 29/11/2021

    • После перерыва коллектив проиграл еще дважды, уступив дома «Айнтрахту» (0:2) и «Бохуму» (1:2), в результате чего потерял третью строчку.

    Между этими неудачными поединками клуб одержал только одну победу — в товарищеской встрече с «Карлсруэ» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Боруссия» М — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли падение «Фрайбурга»?
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