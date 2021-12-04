«Челси» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря в Лондоне, начало — в 15:30 мск. «Вест Хэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на четвертом месте в таблице АПЛ после 14-ти туров. Сейчас в активе «молотобойцев» 24 очка.

В начале ноября команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Ливерпулем» (3:2). Вряд ли «Вест Хэм» после этого расслабился, но вот соперники окончательно поняли, что в матчах с ним нельзя расслабляться.

После классного матча с «Ливерпулем» у «Вест Хэма» были непростые встречи с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» — обе завершились поражениями.

А декабрь «Вест Хэм» начал с ничьей против «Брайтона». Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Соперник отыгрался за несколько минут до финального свистка.

«Вест Хэм» смог не пропустить только в одном домашнем матче текущего чемпионата Англии.

«Челси»

«Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Синие» набрали в 14-ти матчах 33 очка.

В среду у «Челси» был непростой матч с «Уотфордом» (2:1). Вопреки ожиданиям, команда Томаса Тухеля с трудом обыграла скоромного соперника.

После матча Тухель признался, что для него стала откровением слабая игра его команды.

Все прогнозы на АПЛ

К слову, вполне вероятно, что на футболистов «Челси» повлиял тревожный инцидент в начале игры, когда случился сердечный приступ у одного из зрителей. Командам пришлось даже уйти с поля на полчаса, пока медики оказывали помощь человеку на трибуне. К счастью, все в порядке, болельщика спасли.

Беспроигрышная серия «Челси» составляет уже 12 матчей (десять побед и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Челси» — за 1.82.

Очень сомнительно, что «Челси» проведет два невзрачных матча подряд. Поэтому как раз в игре с «Вест Хэмом» команда Тухеля будет в порядке.

Ставка — победа «Челси» за 1.82.

«Вест Хэм» остановил «Ливерпуль», неплохо смотрелся на поле «Манчестер Сити», но «Челси» выглядит чересчур внушительно — вряд ли хозяевам удастся отобрать очки у лидера.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 1.94.