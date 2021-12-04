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    Сможет ли «Вест Хэм» отобрать очки у «Челси»?

    «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Англии 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Челси»
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    Беспроигрышная серия «Челси» составляет уже 12 матчей
    «Челси» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря в Лондоне, начало — в 15:30 мск. «Вест Хэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 15:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Вест Хэм — Челси

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится на четвертом месте в таблице АПЛ после 14-ти туров. Сейчас в активе «молотобойцев» 24 очка.

    В начале ноября команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Ливерпулем» (3:2). Вряд ли «Вест Хэм» после этого расслабился, но вот соперники окончательно поняли, что в матчах с ним нельзя расслабляться.

    После классного матча с «Ливерпулем» у «Вест Хэма» были непростые встречи с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» — обе завершились поражениями.

    А декабрь «Вест Хэм» начал с ничьей против «Брайтона». Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Соперник отыгрался за несколько минут до финального свистка.

    «Вест Хэм» смог не пропустить только в одном домашнем матче текущего чемпионата Англии.

    «Челси»

    «Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Синие» набрали в 14-ти матчах 33 очка.

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    • В среду у «Челси» был непростой матч с «Уотфордом» (2:1). Вопреки ожиданиям, команда Томаса Тухеля с трудом обыграла скоромного соперника.

    После матча Тухель признался, что для него стала откровением слабая игра его команды.

    Все прогнозы на АПЛ

    К слову, вполне вероятно, что на футболистов «Челси» повлиял тревожный инцидент в начале игры, когда случился сердечный приступ у одного из зрителей. Командам пришлось даже уйти с поля на полчаса, пока медики оказывали помощь человеку на трибуне. К счастью, все в порядке, болельщика спасли.

    Беспроигрышная серия «Челси» составляет уже 12 матчей (десять побед и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Челси» — за 1.82.

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    Очень сомнительно, что «Челси» проведет два невзрачных матча подряд. Поэтому как раз в игре с «Вест Хэмом» команда Тухеля будет в порядке.

    Ставка — победа «Челси» за 1.82.

    «Вест Хэм» остановил «Ливерпуль», неплохо смотрелся на поле «Манчестер Сити», но «Челси» выглядит чересчур внушительно — вряд ли хозяевам удастся отобрать очки у лидера.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 1,5 за 1.94.

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    «Вест Хэм» — «Челси»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» отобрать очки у «Челси»?
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