4 декабря состоится матч 17 тура Лиги 1 между «Лансом» и ПСЖ. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Ланс» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Хозяева продолжают борьбу за еврокубки. Сейчас они занимают 5 место в зоне Лиги конференций. Однако в последнее время результаты команды ухудшились.

«Ланс» выиграл только один матч из пяти последних, а к игре с ПСЖ подошел с двумя ничейными результатами и поражением. При этом оборона коллектива трещала по швам.

21 ноября «Ланс» крупно проиграл «Бресту» (0:4). После этого было две ничьи — 2:2 с «Анже» и 2:2 с «Клермоном».

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В домашних стенах «кроваво-золотые» не проигрывают 4 поединка подряд.

ПСЖ

«Парижане» уверенно лидируют в турнирной таблице Лиги 1. У них 41 очко и ближайший преследователь отстает на 12 очков.

В прошлом туре ПСЖ оступился и сыграл вничью с «Ниццей». Игра завершилась без голов. Тем самым прервалась 4-матчевая победная серия команды Маурисио Почеттино.

Перед «Ниццей» ПСЖ победил «Бордо» 3:2, «Нант» 3:1 и «Сент-Этьен» с тем же результатом. Также «красно-синие» проиграли «Манчестер Сити» в 5 туре групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 1:2.

«Парижанам» из-за травм не помогут Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Неймар и Андер Эррера.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров на игру следующие: 4.70 на победу «Ланса», 4.40 на ничью и 1.67 на победу ПСЖ.

ПСЖ крайне нестабилен в данный период сезона. Команда часто пропускает, из-за чего некоторые матчи чемпионата получаются достаточно близкими. «Ланс» однозначно навяжет борьбу сопернику.

Мы ставим результативную игру. Три последних матча «Ланса» завершались при четырех забитых голах. В 3 из 4 матчей ПСЖ забивалось как минимум 3 мяча. Рекомендуем поставить на тотал больше 3 с коэффициентом 1.96.