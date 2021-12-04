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    «Ланс» и ПСЖ проведут результативный поединок?

    «Ланс» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.96) и ставки на футбол, Лига 1, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    4 декабря состоится матч 17 тура Лиги 1 между «Лансом» и ПСЖ. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Ланс» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    Хозяева продолжают борьбу за еврокубки. Сейчас они занимают 5 место в зоне Лиги конференций. Однако в последнее время результаты команды ухудшились.

    «Ланс» выиграл только один матч из пяти последних, а к игре с ПСЖ подошел с двумя ничейными результатами и поражением. При этом оборона коллектива трещала по швам.

    21 ноября «Ланс» крупно проиграл «Бресту» (0:4). После этого было две ничьи — 2:2 с «Анже» и 2:2 с «Клермоном».

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    В домашних стенах «кроваво-золотые» не проигрывают 4 поединка подряд.

    ПСЖ

    «Парижане» уверенно лидируют в турнирной таблице Лиги 1. У них 41 очко и ближайший преследователь отстает на 12 очков.

    В прошлом туре ПСЖ оступился и сыграл вничью с «Ниццей». Игра завершилась без голов. Тем самым прервалась 4-матчевая победная серия команды Маурисио Почеттино.

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    • Перед «Ниццей» ПСЖ победил «Бордо» 3:2, «Нант» 3:1 и «Сент-Этьен» с тем же результатом. Также «красно-синие» проиграли «Манчестер Сити» в 5 туре групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 1:2.

    «Парижанам» из-за травм не помогут Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Неймар и Андер Эррера.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров на игру следующие: 4.70 на победу «Ланса», 4.40 на ничью и 1.67 на победу ПСЖ.

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    ПСЖ крайне нестабилен в данный период сезона. Команда часто пропускает, из-за чего некоторые матчи чемпионата получаются достаточно близкими. «Ланс» однозначно навяжет борьбу сопернику.

    Мы ставим результативную игру. Три последних матча «Ланса» завершались при четырех забитых голах. В 3 из 4 матчей ПСЖ забивалось как минимум 3 мяча. Рекомендуем поставить на тотал больше 3 с коэффициентом 1.96.

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    «Ланс» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ланс» и ПСЖ проведут результативный поединок?
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