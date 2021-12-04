Коэффициенты на матч Хоффенхайм — Айнтрахт Ф
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» в текущем сезоне привычно борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Игра команды нестабильна, но в последних пяти поединках она умудрилась добыть четыре победы при одном поражении.
В минувшем туре «Хоффенхайм» в теннисном стиле обыграл «Гройтер Фюрт» (3:6). Причем хет-трик в той встрече оформил Ильхас Бебу.
Дома команда выглядит весьма грозно. Вот только матчи против «Айнтрахта» для «Хоффенхайма» в последние годы превратились в сущую муку.
Посудите сами: шесть последних очных поединков завершились победами франкфуртцев. А последнюю победу над неудобным оппонентом «Хоффенхайм» добыл еще четыре с половиной года назад.
«Айнтрахт»
Неудачный старт и ряд откровенно блеклых поединков — такова диспозиция франкфуртцев. «Айнтрахт» пребывает на скромном 12 месте.
Правда, есть и некоторый позитив. Как минимум, в виде высокой плотности в турнирной таблице Бундеслиги, ведь до 5 места отставание составляет всего два очка.
К слову, в минувшем туре «Айнтрахт» добыл важнейшие три очка. Дома был обыгран берлинский «Унион» (2:1).
Более того, франкфуртцы сейчас настолько в порядке, что не проигрывают уже больше месяца. И это, учитывая загруженность в Лиге Европы!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» — за 3.10.
«Хоффенхайм» традиционно неудачно играет с «Айнтрахтом».
Гости
Франкфуртцы в последние годы взяли в моду обыгрывать «Хоффенхайм». Наши прогноз и ставка — Фора «Айнтрахта» +0.25 с коэффициентом 2.20.