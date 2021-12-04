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    «Айнтрахт» не уступит «Хоффенхайму»?

    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Бундеслига, 4 декабря 2021 года

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    Филип Костич
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Декабря 2021 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    Коэффициенты на матч Хоффенхайм — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» в текущем сезоне привычно борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Игра команды нестабильна, но в последних пяти поединках она умудрилась добыть четыре победы при одном поражении.

    В минувшем туре «Хоффенхайм» в теннисном стиле обыграл «Гройтер Фюрт» (3:6). Причем хет-трик в той встрече оформил Ильхас Бебу.

    Дома команда выглядит весьма грозно. Вот только матчи против «Айнтрахта» для «Хоффенхайма» в последние годы превратились в сущую муку.

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    Посудите сами: шесть последних очных поединков завершились победами франкфуртцев. А последнюю победу над неудобным оппонентом «Хоффенхайм» добыл еще четыре с половиной года назад.

    «Айнтрахт»

    Неудачный старт и ряд откровенно блеклых поединков — такова диспозиция франкфуртцев. «Айнтрахт» пребывает на скромном 12 месте.

    Правда, есть и некоторый позитив. Как минимум, в виде высокой плотности в турнирной таблице Бундеслиги, ведь до 5 места отставание составляет всего два очка.

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    • К слову, в минувшем туре «Айнтрахт» добыл важнейшие три очка. Дома был обыгран берлинский «Унион» (2:1).

    Более того, франкфуртцы сейчас настолько в порядке, что не проигрывают уже больше месяца. И это, учитывая загруженность в Лиге Европы!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» — за 3.10.

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    «Хоффенхайм» традиционно неудачно играет с «Айнтрахтом».

    Гости серьезно прибавили в осенней части чемпионата.

    Франкфуртцы в последние годы взяли в моду обыгрывать «Хоффенхайм». Наши прогноз и ставка — Фора «Айнтрахта» +0.25 с коэффициентом 2.20.

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    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» не уступит «Хоффенхайму»?
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