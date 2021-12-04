«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в текущем сезоне привычно борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Игра команды нестабильна, но в последних пяти поединках она умудрилась добыть четыре победы при одном поражении.

В минувшем туре «Хоффенхайм» в теннисном стиле обыграл «Гройтер Фюрт» (3:6). Причем хет-трик в той встрече оформил Ильхас Бебу.

Дома команда выглядит весьма грозно. Вот только матчи против «Айнтрахта» для «Хоффенхайма» в последние годы превратились в сущую муку.

Все прогнозы на Бундеслигу

Посудите сами: шесть последних очных поединков завершились победами франкфуртцев. А последнюю победу над неудобным оппонентом «Хоффенхайм» добыл еще четыре с половиной года назад.

«Айнтрахт»

Неудачный старт и ряд откровенно блеклых поединков — такова диспозиция франкфуртцев. «Айнтрахт» пребывает на скромном 12 месте.

Правда, есть и некоторый позитив. Как минимум, в виде высокой плотности в турнирной таблице Бундеслиги, ведь до 5 места отставание составляет всего два очка.

К слову, в минувшем туре «Айнтрахт» добыл важнейшие три очка. Дома был обыгран берлинский «Унион» (2:1).

Более того, франкфуртцы сейчас настолько в порядке, что не проигрывают уже больше месяца. И это, учитывая загруженность в Лиге Европы!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хоффенхайм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Айнтрахт» — за 3.10.

«Хоффенхайм» традиционно неудачно играет с «Айнтрахтом».

Гости серьезно прибавили в осенней части чемпионата .

Франкфуртцы в последние годы взяли в моду обыгрывать «Хоффенхайм». Наши прогноз и ставка — Фора «Айнтрахта» +0.25 с коэффициентом 2.20.