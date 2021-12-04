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    Сможет ли «Атлетико» разгромить «Мальорку»?

    «Атлетико» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Испании 4 декабря 2021 года

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    Антуан Гризманн
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 20:30 мск. «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Декабря 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч Атлетико — Мальорка

  • 1
  • 1.32
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  • 5.00
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «матрасников» 29 очков. Отставание от «Реала» составляет семь очков, но конкурент при этом провел на одну игру больше.

    Но даже с учетом данного нюанса есть подозрение, что «Атлетико» будет сложно бороться с «Реалом» за титул. В этом сезоне команда Диего Симеоне слишком часто теряет очки в тех матчах, где раньше у нее, как правило, не было проблем.

    И тут, в первую очередь, можно вспомнить гостевое поражение от «Алавеса» и ничьи с «Валенсией» и «Леванте».

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    В 14-ти матчах «Атлетико» пропустил 14 мячей — для команды Симеоне это много.

    «Атлетико» еще ни разу не проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании (четыре победы и три ничьи).

    «Мальорка»

    «Мальокра» набрала 16 очков в 15-ти матчах и находится в таблице на 14-й строчке.

    В 12-ти предыдущих матчах «Мальорка» одержала только одну победу. В начале октября команда Луиса Гарсии выиграла на своем поле у «Леванте».

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    • После этого «Мальорка» пять раз сыграла вничью и дважды уступила. Поражениями завершились матчи против «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано».

    «Мальорка» одержала только одну победу в семи гостевых матчах чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Мальорки» — за 11.00.

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    Здесь у «Атлетико», скорее всего, не будет проблем. «Мальорка» не очень уверенно играет против команд из верхней части турнирной таблицы. Не исключено, что хозяевам удастся выиграть с крупным счетом.

    Ставка — победа «Атлетико» + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Атлетико» в обоих таймах за 2.24.

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    «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» разгромить «Мальорку»?
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