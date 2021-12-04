Коэффициенты на матч Атлетико — Мальорка
«Атлетико»
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «матрасников» 29 очков. Отставание от «Реала» составляет семь очков, но конкурент при этом провел на одну игру больше.
Но даже с учетом данного нюанса есть подозрение, что «Атлетико» будет сложно бороться с «Реалом» за титул. В этом сезоне команда Диего Симеоне слишком часто теряет очки в тех матчах, где раньше у нее, как правило, не было проблем.
И тут, в первую очередь, можно вспомнить гостевое поражение от «Алавеса» и ничьи с «Валенсией» и «Леванте».
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В 14-ти матчах «Атлетико» пропустил 14 мячей —
«Атлетико» еще ни разу не проигрывал на своем поле в текущем чемпионате Испании (четыре победы и три ничьи).
«Мальорка»
«Мальокра» набрала 16 очков в 15-ти матчах и находится в таблице на 14-й строчке.
В 12-ти предыдущих матчах «Мальорка» одержала только одну победу. В начале октября команда Луиса Гарсии выиграла на своем поле у «Леванте».
После этого «Мальорка» пять раз сыграла вничью и дважды уступила. Поражениями завершились матчи против «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано».
«Мальорка» одержала только одну победу в семи гостевых матчах чемпионата.
Прогноз и ставка
На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 5.40, а победу «Мальорки» — за 11.00.
Здесь у «Атлетико», скорее всего, не будет проблем. «Мальорка» не очень уверенно играет против команд из верхней части турнирной таблицы. Не исключено, что хозяевам удастся выиграть с крупным счетом.
Ставка — победа «Атлетико» + тотал матча больше 2,5 за 2.22.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Атлетико» в обоих таймах за 2.24.