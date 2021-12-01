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    Сможет ли «Ман Сити» набрать три очка на поле «Астон Виллы»?

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.95) и ставки на чемпионат Англии 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
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    «Ман Сити» не смог забить только в одном из семи предыдущих гостевых матчей в АПЛ
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря в Бирмингеме, начало — в 23:15 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч Астон Вилла — Манчестер Сити

  • 1
  • 8.80
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 13-ти сыгранных матчей. На данный момент в активе клуба из Бирмингема 16 очков.

    «Астон Вилла» очень слабо провела октябрь, проиграв четыре матча кряду, а ноябрь начался с поражения от «Саутгемптона».

    Это стало поводом для увольнения Дина Смита, вместо которого главным тренером команды был назначен бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

    Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» сходу одержала две победы. Сначала над «Брайтоном», а потом над «Кристал Пэлас».

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» набрал 29 очков и находится на второй строчке. Отставание от «Челси» составляет всего лишь одно очко. Главный конкурент в борьбе за титул в минувшее воскресенье не смог выиграть у «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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    • «Ман Сити», в свою очередь, одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» (2:1). Игра, как ожидалось, получилась непростой, при этом командам очень мешала погода — почти все время шел снег.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Сити» выиграл все ноябрьские матчи. Победная серия составляет уже пять матчей, в которых команда Пепа Гвардиолы забила 13 мячей.

    «Ман Сити» не смог забить только в одном из семи предыдущих гостевых матчей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 9.30, ничью букмекеры предлагают за 5.50, а победу «Манчестер Сити» — за 1.36.

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    В прошлом сезоне у «Ман Сити» было два сложных матча против «Астон Виллы». Но сейчас должно быть попроще. В текущем чемпионате «Вилла» не такая опасная. Даже после назначения Джеррарда.

    Но при этом вполне вероятно, что хозяева смогут забить хотя бы один мяч.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.95.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.31.

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ман Сити» набрать три очка на поле «Астон Виллы»?
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