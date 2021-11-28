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    «Крылышки» огорчат Кержакова?

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, РПЛ, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
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    Александр Кержаков
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч Нижний Новгород — Крылья Советов

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» стартовал отлично, однако сейчас команда на спаде. Александру Кержакову не позавидуешь: придется биться за выживание.

    В минувшем туре «Нижний Новгород» вновь проиграл. Правда, тягаться с «Зенитом» команде пока рановато (5:1).

    Причем это поражение стало для нижегородцев пятым подряд в чемпионате. С такими тенденциями удержаться в РПЛ будет проблематично.

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    Ко всему прочему, отчетную встречу пропустит дисквалифицированный Петрус Бумаль. Камерунский хавбек был удален в Санкт-Петербурге.

    «Крылья Советов»

    Игорь Осинькин строит команду фактически на ходу, и она заметно прогрессирует. «Крылья Советов» уже седьмые, и это не предел!

    Более того, отставание от 4 места составляет лишь два пункта. Правда, атакуют самарцы не лучшим образом — всего 20 мячей в 15 матчах.

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    • Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь ничья в домашнем матче с «Уралом» (1:1) стала разочарованием.

    В нынешнем сезоне главной ударной силой команды является Владислав Сарвели, отличившийся 6 раз. А вот признанный бомбардир Иван Сергеев забил на гол меньше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.13, на ничью за 3.45, а на «Нижний Новгород» — за 3.60.

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    «Нижний Новгород» проиграл пять последних матчей в рамках РПЛ.

    Гости смотрятся куда веселее, и должны взять три очка.

    Самарцы должны воспользоваться не лучшим состоянием нижегородцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 2.13.

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    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Крылышки» огорчат Кержакова?
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