Коэффициенты на матч Нижний Новгород — Крылья Советов
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» стартовал отлично, однако сейчас команда на спаде. Александру Кержакову не позавидуешь: придется биться за выживание.
В минувшем туре «Нижний Новгород» вновь проиграл. Правда, тягаться с «Зенитом» команде пока рановато (5:1).
Причем это поражение стало для нижегородцев пятым подряд в чемпионате. С такими тенденциями удержаться в РПЛ будет проблематично.
Ко всему прочему, отчетную встречу пропустит дисквалифицированный Петрус Бумаль. Камерунский хавбек был удален в Санкт-Петербурге.
«Крылья Советов»
Игорь Осинькин строит команду фактически на ходу, и она заметно прогрессирует. «Крылья Советов» уже седьмые, и это не предел!
Более того, отставание от 4 места составляет лишь два пункта. Правда, атакуют самарцы не лучшим образом — всего 20 мячей в 15 матчах.
Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь ничья в домашнем матче с «Уралом» (1:1) стала разочарованием.
В нынешнем сезоне главной ударной силой команды является Владислав Сарвели, отличившийся 6 раз. А вот признанный бомбардир Иван Сергеев забил на гол меньше.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.13, на ничью за 3.45, а на «Нижний Новгород» — за 3.60.
«Нижний Новгород» проиграл пять последних матчей в рамках РПЛ.
Самарцы должны воспользоваться не лучшим состоянием нижегородцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 2.13.