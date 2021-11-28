«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 14:00 мск. «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» стартовал отлично, однако сейчас команда на спаде. Александру Кержакову не позавидуешь: придется биться за выживание.

В минувшем туре «Нижний Новгород» вновь проиграл. Правда, тягаться с «Зенитом» команде пока рановато (5:1).

Причем это поражение стало для нижегородцев пятым подряд в чемпионате. С такими тенденциями удержаться в РПЛ будет проблематично.

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Ко всему прочему, отчетную встречу пропустит дисквалифицированный Петрус Бумаль. Камерунский хавбек был удален в Санкт-Петербурге.

«Крылья Советов»

Игорь Осинькин строит команду фактически на ходу, и она заметно прогрессирует. «Крылья Советов» уже седьмые, и это не предел!

Более того, отставание от 4 места составляет лишь два пункта. Правда, атакуют самарцы не лучшим образом — всего 20 мячей в 15 матчах.

Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь ничья в домашнем матче с «Уралом» (1:1) стала разочарованием.

В нынешнем сезоне главной ударной силой команды является Владислав Сарвели, отличившийся 6 раз. А вот признанный бомбардир Иван Сергеев забил на гол меньше.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.13, на ничью за 3.45, а на «Нижний Новгород» — за 3.60.

«Нижний Новгород» проиграл пять последних матчей в рамках РПЛ.

Гости смотрятся куда веселее , и должны взять три очка.

Самарцы должны воспользоваться не лучшим состоянием нижегородцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Крыльев Советов» с коэффициентом 2.13.