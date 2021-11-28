«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 12-ти туров. Отставание от «Челси» составляет три очка.

Ранее на этой неделе «Ман Сити» продлил победную серию до четырех матчей. «Горожане» выиграли на своем поле у «Пари Сен-Жермен» (2:1).

«Ман Сити» первым пропустил, но в итоге ответил двумя забитыми мячами. И в целом по игре у команды Пепа Гвардиолы было серьезное преимущество. Неймар, Месси и Мбаппе остались в тени Бернарду Силвы, Мареза и Стерлинга.

Перед этим «Сити» разгромил «Эвертон» — 3:0. И здесь тоже не обошлось без участия Бернарду и Стерлинга.

«Манчестер Сити» одержал четыре победы в шести домашних матчах АПЛ.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на четвертом месте. В 12-ти матчах «молотобойцы» набрали 23 очка.

На прошлой неделе команда Дэвида Мойеса проиграла на выезде крепкому «Вулверхэмптону» (0:1), но перед этим у нее был мощнейший отрезок из четырех побед.

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«Вест Хэм» выиграл у «Эвертона», «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Ливерпуля», тем самым подтвердив, что не случайно в прошлом сезоне до последнего боролся за место в топ-4.

В текущем сезоне «Вест Хэм», похоже, тоже будет как минимум в топ-6.

«Вест Хэм» проиграл только один из шести гостевых матчей в АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 6.25, а победу «Вест Хэма» — за 11.00.

«Сити» ждет сложнейший матч. Во-первых, соперник в порядке, а во-вторых — команда Гвардиолы, как правило, не очень бодро выглядит через несколько дней после матча в Лиге чемпионов. А встреча против «ПСЖ» получилась очень энергозатратной для «Ман Сити».

Поэтому на крупную победу хозяев точно не стоит рассчитывать. К слову, в конце октября «Вест Хэм» остановил «Ман Сити» в Кубке английской лиги. А в прошлом сезоне лондонцы уступили на поле «Сити» со счетом 1:2. Встреча в Лондоне и вовсе завершилась вничью 1:1.

Ставка — победа «Вест Хэма» с форой (+1,5) за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.