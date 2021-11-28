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    «Леганес» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Чемпионат Испании, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Лас-Пальмас»
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    Лазар Ранджелович
    В 18-м туре испанской Сегунды «Леганес» дома сыграет с «Лас-Пальмасом». Игра пройдет на стадионе «Бутарка» 28 ноября и начнется в 16:00 по мск. «Леганес» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Ноября 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    Коэффициенты на матч Леганес — Лас-Пальмас

  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

    А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 18 очками пока идет вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на балл. За 17 проведенных игр он четырежды победил при шести ничьих и семи фиаско.

    К данной игре «огурцы» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, где дважды выиграли и дважды сыграли вничью. В минувшем туре они на выезде переиграли «Сарагосу» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

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    «Леганес» в текущем чемпионате на своем поле выиграл пока только одну игру из восьми. Еще он четырежды проигрывал три поединка закончил вничью.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас», который в прошлом чемпионате финишировал в середине турнирной таблицы, в текущем сезоне нацелился на выход в высший дивизион.

    После 17 туров канарцы разместились в зоне плей-офф, имея на своем счету после 17 встреч 27 баллов, но плотность в таблице, такая, что любая потеря очков отбросит их значительно вниз.

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    • За первые 15 поединков первенства островитяне потерпели два фиаско. Это столько же, как и за последние три игры. В минувшем туре они оказались слабей на выезде «Малаги» 1:2, а игровым днем ранее проиграли дома 2:3 «Сарагосе».

    Вне родных стен «Лас-Пальмас» в текущем сезоне победил только раз, еще три матча коллектив проиграл и четыре встречи завершил вничью.

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    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.19, победа «Лас-Пальмаса» — 3.60, ничья — 3.20.

    Похоже, что островитяне переживают сейчас спад, а «Леганес», напротив, начинает свой подъем. Поэтому в этой игре отдаем предпочтение хозяевам, на которых и ставим.

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