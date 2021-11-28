Коэффициенты на матч Кадис — Атлетико
«Кадис»
Хозяева занимают 16 место в турнирной таблице Примеры с 12 очками на счету. От зоны вылета их отделяет всего один балл и очередное поражение может оказать существенное влияние на турнирное положение.
«Кадис» крупно проиграл в прошлом туре «Хетафе». Он пропустил от «горожан» 4 безответных мяча. Вследствие этого «желтая субмарина» вышла на второе место в турнире по количеству пропущенных мячей (23).
Предшествовала крупному фиаско серия без поражений, состоящая из трех поединков. «Кадис» выиграл у «Атлетика» 1:0, сыграл вничью с «Мальоркой» 1:1 и «Вильярреалом» 3:3.
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Стоит добавить, что «Кадис» не выиграл ни одной домашней встречи в этом сезоне.
«Атлетико»
В Примере «Атлетико» занимает 4 место с 26 очками. В этом турнире у команды Симеоне беспроигрышная серия из 6 матчей — 3 победы и 3 ничьи.
«Матрасники» в прошлом туре обыграли дома «Осасуну» со счетом 1:0. Перед этим столичный коллектив сыграл вничью с «Валенсией» 3:3 и разгромил «Бетис» с результатом 3:0.
Не будем забывать, что «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов. Последний матч команды проводился как раз в рамках этого турнира и там мадридцы проиграли «Милану» на своем поле 0:1, а до этого «Ливерпулю» на выезде 0:2.
Диего Симеоне не сможет рассчитывать на Жоау Фелиша и Кирана Триппьера.
Прогноз и ставка
«Атлетико» — фаворит с коэффициентом 1.51. На «Кадис» букмекеры выставили котировку 7.90. Ничья оценивается коэффициентом 4.10.
Для «Атлетико» этот матч является хорошей возможностью разбавить неважные результаты. Особенно в Лиге чемпионов, где «матрасники» последние в своей группе. «Кадис» еще не побеждал дома и в принципе одержал одну победу в девяти матчах Примеры. На его успех рассчитывать точно не стоит.
Сенсации не будет. Злой «Атлетико» поедет за тремя очками и вряд ли пощадит представителя нижней части турнирной таблицы. Так как гости забивали