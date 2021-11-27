«Ротор»
После отставки Дмитрия Хохлова дела волгоградцев пока не идут на лад. «Ротор» впервые в сезоне угодил в опасную зону.
Какое там возвращение в РПЛ?! Здесь куда более остро стоит вопрос, удастся ли спастись от падения в самые низины российского футбола.
Минувший тур вновь обернулся форменным разочарованием. В концовке волгоградцы пропустили решающий мяч от «Балтики» (2:1).
С воронежцами команда играет не слишком удачно. Из пяти последних матчей «Ротор» добыл одну победу, дважды уступив.
«Факел»
Команда Олега Василенко не устает прогрессировать. «Факел» занимает 2 место, пусть отрыв от идущего третьим «Торпедо» всего два очка.
Воронежцы демонстрируют чуть ли не самый симпатичный футбол в лиге. Хызыр Аппаев прекрасен в подыгрыше, да и забивать в «Факеле» есть кому!
Минувший тур «Факел» провел ударно. Дома команда Василенко раздавила крепкий «Нефтехимик» (3:1).
Впрочем, проблемы у воронеджцев еще есть. Как то: хроническая нестабильность в выездных поединках. Устранив ее, можно спокойно нестись в РПЛ!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.05, на ничью за 3.31, а на «Ротор» — за 3.64.
Гости намереваются сохранить свою вторую позицию.
Задорная команда Василенко наверняка одолеет кризисных хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.05.