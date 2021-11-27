«Ротор» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ротор» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

После отставки Дмитрия Хохлова дела волгоградцев пока не идут на лад. «Ротор» впервые в сезоне угодил в опасную зону.

Какое там возвращение в РПЛ?! Здесь куда более остро стоит вопрос, удастся ли спастись от падения в самые низины российского футбола.

Минувший тур вновь обернулся форменным разочарованием. В концовке волгоградцы пропустили решающий мяч от «Балтики» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

С воронежцами команда играет не слишком удачно. Из пяти последних матчей «Ротор» добыл одну победу, дважды уступив.

«Факел»

Команда Олега Василенко не устает прогрессировать. «Факел» занимает 2 место, пусть отрыв от идущего третьим «Торпедо» всего два очка.

Воронежцы демонстрируют чуть ли не самый симпатичный футбол в лиге. Хызыр Аппаев прекрасен в подыгрыше, да и забивать в «Факеле» есть кому!

Минувший тур «Факел» провел ударно. Дома команда Василенко раздавила крепкий «Нефтехимик» (3:1).

Впрочем, проблемы у воронеджцев еще есть. Как то: хроническая нестабильность в выездных поединках. Устранив ее, можно спокойно нестись в РПЛ!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.05, на ничью за 3.31, а на «Ротор» — за 3.64.

«Ротор» угодил в жесточайший кризис , выхода из которого пока не видно.

Гости намереваются сохранить свою вторую позицию.

Задорная команда Василенко наверняка одолеет кризисных хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.05.