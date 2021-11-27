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    «Факел» сметет кризисных волгоградцев?

    «Ротор» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, ФНЛ, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Факел»
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    Олег Василенко
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ротор» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 14:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч Ротор — Факел
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Ротор»

    После отставки Дмитрия Хохлова дела волгоградцев пока не идут на лад. «Ротор» впервые в сезоне угодил в опасную зону.

    Какое там возвращение в РПЛ?! Здесь куда более остро стоит вопрос, удастся ли спастись от падения в самые низины российского футбола.

    Минувший тур вновь обернулся форменным разочарованием. В концовке волгоградцы пропустили решающий мяч от «Балтики» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    С воронежцами команда играет не слишком удачно. Из пяти последних матчей «Ротор» добыл одну победу, дважды уступив.

    «Факел»

    Команда Олега Василенко не устает прогрессировать. «Факел» занимает 2 место, пусть отрыв от идущего третьим «Торпедо» всего два очка.

    Воронежцы демонстрируют чуть ли не самый симпатичный футбол в лиге. Хызыр Аппаев прекрасен в подыгрыше, да и забивать в «Факеле» есть кому!

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    • Минувший тур «Факел» провел ударно. Дома команда Василенко раздавила крепкий «Нефтехимик» (3:1).

    Впрочем, проблемы у воронеджцев еще есть. Как то: хроническая нестабильность в выездных поединках. Устранив ее, можно спокойно нестись в РПЛ!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.05, на ничью за 3.31, а на «Ротор» — за 3.64.

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    «Ротор» угодил в жесточайший кризис, выхода из которого пока не видно.

    Гости намереваются сохранить свою вторую позицию.

    Задорная команда Василенко наверняка одолеет кризисных хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.05.

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    «Ротор» — «Факел»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» сметет кризисных волгоградцев?
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